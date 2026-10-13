Додик у воћњаку: Јабука је симбол љубави, плодности, мудрости, али и искушења

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик овог дана посјетио је свој воћњак те је обишао и јабуке, а које су ове године изузетно родиле, како се може видјети на видеу, који је подијелио на Иксу.
"Јабука је симбол љубави, плодности, мудрости, али и искушења. Свега тога имали смо ове године, а и јабуке су родиле. Када наводњавате, побиједите сушу", поручио је Додик.
Јабука је симбол љубави, плодности, мудрости, али и искушења.
Свега тога имали смо ове године, а и јабуке су родиле.
Када наводњавате, побиједите сушу. https://t.co/ibss3HJAJF— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 13, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
19
21
12
21
09
21
08
20
55
Тренутно на програму