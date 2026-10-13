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Додик у воћњаку: Јабука је симбол љубави, плодности, мудрости, али и искушења

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13.10.2026 19:24

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Додик у воћњаку обишао јабуке
Фото: X/Milorad Dodik

Лидер СНСД-а Милорад Додик овог дана посјетио је свој воћњак те је обишао и јабуке, а које су ове године изузетно родиле, како се може видјети на видеу, који је подијелио на Иксу.

"Јабука је симбол љубави, плодности, мудрости, али и искушења. Свега тога имали смо ове године, а и јабуке су родиле. Када наводњавате, побиједите сушу", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Воћњак

Јабуке

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