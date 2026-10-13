Трансплантације у Српској: У фокусу обнова програма и развој донорства

Аутор:АТВ редакција
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Поводом обиљежавања Европског дана донирања органа, у Универзитетском клиничком центру Републике Српске одржана је панел-дискусија „Донација и трансплантација органа – од знања до повјерења“, на којој су представници здравствених институција разговарали о унапређењу трансплантационог програма и развоју донорства у Српској.
Један од кључних циљева је поновно покретање програма трансплантације бубрега у УКЦ-у Републике Српске, као и успостављање одрживог система који ће пацијентима омогућити лакши приступ информацијама, неопходним прегледима и лијечењу.
Вршилац дужности генералног директора УКЦ-а Републике Српске Никола Шобот истакао је да су на скупу учествовале све релевантне институције које се баве трансплантацијом, те да су договорени заједнички закључци и наредни кораци.
Он је навео да је потребно радити на системским рјешењима, укључујући законске, организационе и стручне предуслове, како би трансплантациони програм био успјешно реализован.
„Покренућемо ствари које су већ постојале у УКЦ-у Републике Српске, а то је трансплантација бубрега“, рекао је Шобот.
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић нагласио је да су у фокусу данашњег скупа били даљи развој трансплантационог програма и промоција донорства.
Он је подсјетио да су у претходном периоду развијани капацитети за спровођење трансплантација, укључујући функционисање ХЛА лабораторије и отварање Завода за дијализу и трансплантацију Републике Српске.
Како је појаснио, Завод има важну координациону улогу између здравствених установа, како би пацијенти лакше пролазили кроз поступак припреме за трансплантацију, али и добили одговарајућу здравствену заштиту након захвата.
Шеранић је истакао и значај развоја донорства, промоције донорских картица и унапређења процедура које омогућавају даривање и очување органа за трансплантацију.
Посебна пажња посвећена је и раду ХЛА лабораторије Завода за трансфузијску медицину Републике Српске, која има значајну улогу у припреми пацијената за трансплантацију, проналажењу одговарајућих донора и дијагностици различитих обољења.
Примаријус доцент докторка Гордана Гузијан из Завода за трансфузијску медицину истакла је да се услуге ХЛА типизације, које су се раније углавном обављале у центрима изван Републике Српске, сада развијају и у домаћем здравственом систему.
Према њеним ријечима, ова лабораторија важна је не само за трансплантациону и трансфузијску медицину, већ и за дијагностику аутоимуних обољења и других здравствених стања.
Вршилац дужности директора Завода за дијализу и трансплантацију Републике Српске Горан Топић поручио је да је неопходно изградити систем у којем ниједан пацијент неће изгубити могућност за трансплантацију због недостатка информација о томе коме треба да се обрати.
Он је подсјетио да је у УКЦ-у Републике Српске раније обављана трансплантација бубрега од живог донора, што, како је навео, показује да постоје знање и капацитети за поновно успостављање и унапређење програма.
„Није нам циљ да повећамо број трансплантација, циљ нам је да направимо одржив трансплантациони систем који ће нашим пацијентима омогућити најбољу здравствену његу и заштиту“, рекао је Топић.
Учесници скупа сагласили су се да су за развој трансплантационог програма неопходни заједнички рад здравствених институција, унапређење стручних и организационих капацитета, али и већа информисаност грађана о значају донорства.
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