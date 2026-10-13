Радановић: Сарајево мрзи све што је српски идентитет

Аутор:АТВ редакција
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Сарајево мрзи све што је српски идентитет, а то показује и посљедњи примјер бушења гума на аутомобилу београдских регистрација у сарајевском насељу Брека, изјавио је предсједник Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ Ђорђе Радановић.
Радановић је подсјетио да то није први пут већ да постоји хронологија бушења гума на возилима из Србије, саопштено је из Одбора.
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Напоменуо је да су 14. јуна ове године у центру Сарајева избушене све четири гуме на возилу београдских регистарских ознака, а три дана касније у насељу Грбавица такође све четири гуме на аутомобилу регистарских ознака Србије.
Радановић је навео да су у јануару 2023. године на пет возила са београдским, новосадским и ужичким регистарским ознакама такође избушене све гуме, а 22. августа 2022. године у центру Сарајева то је учињено на возилу из Београда.
Како каже, "Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ уредно води евиденцију напада на Србе и српски идентитет у ФБиХ".
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У сарајевском насељу Брека у ноћи између недјеље и понедјељка непозната особа је пробушила двије гуме на аутомобилу београдских регистарских ознака.
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