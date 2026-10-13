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Са Саборног храма у Тузли украден бакарни олук

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13.10.2026 14:35

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Црква
Фото: pexels/Ninoslav Zivkovic

Са Саборног храма Успења Пресвете Богородице у Тузли украден је бакарни олук дужине око три метра, рекла је данас портпаролка Управе полиције МУП-а Тузланског кантона Аднана Спречић.

Спречићева је додала да је крађа олука пријављена полицији јутрос око 9.00 часова.

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Она је додала да су, према пријави, бакарни олук украла непозната особа или више њих у претходних неколико дана, те да полиција ради на расвјетљавању овог догађаја.

Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

(Срна)

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Тагови :

Крађа

Саборни храм Успења Пресвете Богородице

Тузла

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