Са Саборног храма у Тузли украден бакарни олук

Коментари:0
Са Саборног храма Успења Пресвете Богородице у Тузли украден је бакарни олук дужине око три метра, рекла је данас портпаролка Управе полиције МУП-а Тузланског кантона Аднана Спречић.
Спречићева је додала да је крађа олука пријављена полицији јутрос око 9.00 часова.
Друштво
Сутра је Покров Пресвете Богородице: Да ли се пости на овај празник?
Она је додала да су, према пријави, бакарни олук украла непозната особа или више њих у претходних неколико дана, те да полиција ради на расвјетљавању овог догађаја.
Обавијештен је дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.
(Срна)
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
10
18
03
17
58
17
56
17
38
Тренутно на програму