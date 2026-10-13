Додик: Односи СНСД-а и коалиционих партнера сваким новим изазовом постајали су још чвршћи

Аутор:АТВ редакција
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Партнерство, пријатељство и повјерење се граде годинама. Оним тренуцима којима се бира тежи пут, а који је исправан. Односи СНСД-а и коалиционих партнера сваким новим изазовом постајали су још чвршћи, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Резултат је и убједљива побједа коју смо и сада остварили", написао је Додик на Иксу.
Партнерство, пријатељство и повјерење се граде годинама.
Оним тренуцима којима се бира тежи пут, а који је исправан.
Односи СНСД-а и коалиционих партнера сваким новим изазовом постајали су још чвршћи.
Резултат је и убједљива побједа коју смо и сада остварили. https://t.co/YGqlTr8sPT— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 13, 2026
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