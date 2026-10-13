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Додик: Односи СНСД-а и коалиционих партнера сваким новим изазовом постајали су још чвршћи

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13.10.2026 14:59

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Коалиција СНСД
Фото: Milorad Dodik/X

Партнерство, пријатељство и повјерење се граде годинама. Оним тренуцима којима се бира тежи пут, а који је исправан. Односи СНСД-а и коалиционих партнера сваким новим изазовом постајали су још чвршћи, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Резултат је и убједљива побједа коју смо и сада остварили", написао је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

коалиција

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