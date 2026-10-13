Популарни турски глумац промијенио изглед и запалио мреже!

Аутор:АТВ редакција
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Турски глумац Џан Јаман (Can Yaman), који годинама важи за једног од највећих заводника на малим екранима, изненадио је обожаватељице великом промјеном имиџа.
Његов препознатљиви изглед, по којем је освојио публику широм свијета, сада је прошлост, преноси Азра.
Глумац се на Инстаграму похвалио новим изгледом, а многи су примијетили да изгледа потпуно другачије. Дуга, разбарушена коса и густа брада, које су годинама биле његов заштитни знак, уступиле су мјесто потпуно другачијем стилу.
Џан је обријао браду, скратио косу и освјежио је свјетлијим праменовима. Нова фризура и обријано лице толико су промијенили његов изглед да би га неки обожаваоци на први поглед тешко препознали.
„Нови изглед, нови ритам, ново лице“, написао је глумац уз фотографије.
Иза велике трансформације крије се пословни разлог. Џан Јаман промијенио је изглед због улоге у новој хумористичној серији „Бро“, у којој ће тумачити углађеног адвоката Рикарда.
Глумац је открио да га је овај пројекат навео да испроба ствари које раније није радио, а промјену имиџа описао је као завршетак једног узбудљивог искуства.
„Пројекат ‘Бро’ натјерао ме је да урадим ствари које никада прије нисам радио. Неке ће поново израсти. Данас се завршава једно лудо и невјероватно забавно путовање. Ускоро стиже!“, поручио је Џан.
Његове нове фотографије брзо су привукле пажњу на друштвеним мрежама, а трансформација није прошла незапажено међу бројним обожаватељицама.
Џан Јаман велику популарност стекао је улогама у турским серијама, а захваљујући маркантном изгледу и харизми постао је миљеник гледатељки широм свијета.
Посљедњих година успјешно гради и међународну каријеру, а свака његова промјена имиџа привлачи велику пажњу јавности. Овога пута разлог није само жеља за новим изгледом већ и улога која од њега захтијева потпуно другачији визуелни идентитет.
(Аваз)
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