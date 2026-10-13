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Термоелектрана "Угљевик" вечерас престаје са радом због недостатка угља

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13.10.2026 16:34

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РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Рудник и термоелектрана /РиТЕ/ "Угљевик" у поноћ искључује погон термоелектране са мреже и престаје производњу електричне енергије, јер нема довољно угља за њен рад, изјавио је Срни директор РиТЕ Жарко Новаковић.

"Разлог томе су недовољно ријешени имовинскоправни односи у експлоатационом пољу `Исток два`, гдје смо обуставили радове и ископ угља, јер се испред нас налази приватна својина", каже Новаковић.

Према његовим ријечима, вријеме повратка на мрежу зависи од брзине рјешавања ових имовинскоправних односа.

"Разматрамо и могућност куповине угља, с тим што ту морамо да уредимо своје економске односе са матичним предузећем и нађемо заједнички интерес користан за обје стране", навео је Новаковић.

Он објашњава да су количине угља које тренутно могу да се произведу на руднику сувише мале и не могу да обезбиједе континуиран рад термоелектране, а нема ни залиха угља на депоу.

"Сви рударски радови фокусирани су на екслоатационо поље `Исток један` које је слабо издашно угљем и високим коефицијентима откривке. Из тог разлога смо и тражили да нам се врати `Исток два`", подсјетио је Новаковић.

Истиче да су након добијања концесије од краја јануара кренули са експропријацијом, односно са куповином земљишта и имовине која се ту налази.

"То су спори процеси, поготово када су у питању грађевински објекти", каже Новаковић.

Као примјер је навео човјека који живи са породицом у кући која се још води на дједу, а има тетке које не желе да се одрекну дијела власништва, као и кућу која има 17 насљедника од Аустрије до Канаде, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

РиТЕ Угљевик

угаљ

Жарко Новаковић

саопштење

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