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Фонд ПИО издао саопштење за пензионере у иностранству

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13.10.2026 14:26

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Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.
Фото: pexels/Hazal zeynep

Према подацима са обраде пензије за септембар 2026. године, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 195 корисника права са пребивалиштем у иностранству, врши исплату пензија путем пуномоћи.

"Њихова обавеза је била да најкасније до краја децембра претходне године доставе потврду о животу, јер Фонд са државама у којима живе, нема потписане споразуме о електронској размјени података о чињеници наступа смрти, што су и учинили и да регулишу начин исплате на лични девизни рачун или рачун нерезидента. Од наведених 195 корисника у Америци живи 96, Аустралији 31, Канади 21, Аустрији 20, Њемачкој 14, Шведској 5, Русији 5, те по један у Данској, Мађарској и Швајцарској", наводе из Фонда.

Фонд ПИО Републике Српске позива наведених 195 корисника права да најкасније до краја ове године регулишу начин исплате пензије на лични девизни рачун или рачун нерезидента.

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"Напомињемо да је за 44 корисника права који још увијек нису доставили потврду о животу у складу са прописима, привремено обустављена исплата пензије до достављања исте", истичу из Фонда ПИО.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Фонд ПИО

Пензионери

Иностранство

пензије

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