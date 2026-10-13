Фонд ПИО издао саопштење за пензионере у иностранству

Аутор:АТВ редакција
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Према подацима са обраде пензије за септембар 2026. године, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 195 корисника права са пребивалиштем у иностранству, врши исплату пензија путем пуномоћи.
"Њихова обавеза је била да најкасније до краја децембра претходне године доставе потврду о животу, јер Фонд са државама у којима живе, нема потписане споразуме о електронској размјени података о чињеници наступа смрти, што су и учинили и да регулишу начин исплате на лични девизни рачун или рачун нерезидента. Од наведених 195 корисника у Америци живи 96, Аустралији 31, Канади 21, Аустрији 20, Њемачкој 14, Шведској 5, Русији 5, те по један у Данској, Мађарској и Швајцарској", наводе из Фонда.
Фонд ПИО Републике Српске позива наведених 195 корисника права да најкасније до краја ове године регулишу начин исплате пензије на лични девизни рачун или рачун нерезидента.
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"Напомињемо да је за 44 корисника права који још увијек нису доставили потврду о животу у складу са прописима, привремено обустављена исплата пензије до достављања исте", истичу из Фонда ПИО.
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