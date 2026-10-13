Упозорење Епархије: Опрез због дјеловања секти на подручју Бијељине

Аутор:АТВ редакција
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Епархија зворничко-тузланска позвала је вјернике и грађане Бијељине на опрез и духовно расуђивање у случају контакта са "Јеховином свједоцима", чије учење фундаментално одступа од основних догми и традиције хришћанске православне Цркве.
Из Епархије су напоменули да ову вјерску заједницу изван хришћанског контекста сврстава, прије свега, одбацивање Свете Тројице и негирање божанске природе Исуса Христа.
Додали су да им се дјеловање на подручју Бијељине и околине одвија кроз препознатљиве и директне методе, најчешће обиласком домаћинстава од врата до врата или слањем писаних обавјештења приликом чега нуде бесплатне курсеве, промотивне часописе и њихово специфично преведено издање Светог писма.
Посебна мета њиховог дјеловања често су старије, усамљене или болесне особе, којима се кроз понуду разговора, помоћи и дружења постепено намеће психологија зависности од заједнице.
У појединим случајевима крајњи циљ може бити и материјално искориштавање рањивих појединаца, укључујући и преписивање имовине организацији, док се са друге стране, од млађих и новопридошлих чланова захтијева потпуна посвећеност и активна обавеза даљег мисионарења и обиласка нових домова, преноси Срна.
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"Јеховини свједоци" настали су у другој половини 19. вијека у Сједињеним Америчким Државама, њихова организација дијелом функционише кроз строго централизовано вођство, а карактерише их и досљедно одбијање медицинских третмана попут трансфузије крви и одбацивање државних симбола и свих облика грађанских обавеза.
"За све недоумице о вјерским питањима вјерници и грађани Бијељине треба да се обрате својим парохијским свештеницима", наглашено је у саопштењу Епархије зворничко-тузланске.
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