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Минић: Охрабрују нове прилике за пројекте са САД

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13.10.2026 17:19

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Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да нове прилике за пројекте са Сједињеним Државама и пад цијена нафте охрабрују, те да је на Српској да ту шансу искористи за свој развој и бољи живот људи.

"Све што смо говорили претходних мјесеци данас се потврђује. Дијалог отвара врата сарадњи, а договори доносе корист грађанима и привреди", навео је Минић на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Сједињене Америчке Државе

Пројекти

Инвестиције у Српској

Коментари (4)

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