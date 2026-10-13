Минић: Охрабрују нове прилике за пројекте са САД

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да нове прилике за пројекте са Сједињеним Државама и пад цијена нафте охрабрују, те да је на Српској да ту шансу искористи за свој развој и бољи живот људи.
"Све што смо говорили претходних мјесеци данас се потврђује. Дијалог отвара врата сарадњи, а договори доносе корист грађанима и привреди", навео је Минић на Иксу.
Све што смо говорили претходних мјесеци данас се потврђује.
Дијалог отвара врата сарадњи, а договори доносе корист грађанима и привреди. Нове прилике за пројекте са САД и пад цијена нафте охрабрују. На нама је да ту шансу искористимо за развој Републике Српске и бољи живот наших људи.— Саво Минић (@minic_savo) October 13, 2026
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