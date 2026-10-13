Цвијановић: Користићу све механизме да очувам уставни капацитет и стабилност Српске

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да ће у новом мандату користити све политичке, уставне и демократске механизме који су јој на располагању за очување уставног капацитета, функционалности и стабилности Републике Српске, те јачање њене отпорности на изазове и притиске.
Цвијановићева је навела да је у новом мандату на тој функцији приоритетно усмјерена на одрживост мира, стабилности и функционалности Републике Српске са њеним правима.
"Мислим на њен уставни капацитет, њену способност да одбрани своје ставове, без обзира да ли је ријеч о Сарајеву или о међународној сцени било гдје. Наравно, и да смо код куће, овдје, окупљени око интереса Републике", истакла је Цвијановићева у подкасту Медијског система Републике Српске - СРНА.
Она је нагласила да ће у ту сврху користити све политичке, уставне и демократске механизме који су јој на располагању, додавши да се тако понашала и у претходном периоду.
"Наш приоритетан циљ је гдје год да радимо - у Влади, Народној скупштини Републике Српске, у Представничком дому, Дому народа на нивоу Парламентарне скупштине БиХ, или Предсједништву БиХ, Савјету министара да Републику Српску уводимо у ново вријеме а да се не окрњи њена функционалност, стабилност, те њена потентност да живи свој живот", рекла је Цвијановићева, која је према прелиминарним резултатима општих избора у БиХ остварила убједљиву побједу за други мандат српског члана Предсједништва.
Цвијановићева је додала да Република Српска живи у одређеном "задатом окружењу", те да то значи да мора бити уложено више снаге да Република буде жилавија и отпорнија на било какве изазове и притиске.
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