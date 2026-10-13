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Одборници СДС-а писали Блануши: "Поништите одлуку о искључењу Петровића"

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13.10.2026 11:51

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Одборници СДС-а писали Блануши: "Поништите одлуку о искључењу Петровића"
Фото: ATV

Пет одборника СДС-а у Скупштини града Бијељина јуче су писали Предсједништву ове странке и предсједнику Бранку Блануши захтијевајући да повуку или пониште, како наводе, нестатутарну одлуку о искључењу из странке градоначелника Бијељине Љубише Петровића.

У писму наводе да "Статут СДС ниједном својом одредбом не даје овлашћења предсједнику странке да било кога искључи.

"Члан 16. Статута наводи да се Дисциплинским правилником уређује вођење дисциплинског поступка и надлежни органи за дисциплински поступак. Члан 117. прописује да ће Дисциплински правилник и остали акти прописани статутом бити донијети у року од 90 дана од дана ступања на снагу Статута. Такође, исти члан прописује да ће се акти који се односе на утврђивање одговорности уредити Пословником о раду органа и тијела који ће Главни одбор донети у року од 90 дана", наводи се у писму одборника.

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Истичу да ништа од свега није учињено, чиме је одлуком о искључивању Петровића грубо прекршен Статут од стране предсједника СДС-а.

Наглашавају да је преседан да странка која у свом називу носи ријеч "демократска" потпуно нестатутарно, без спроведеног дисциплинског поступка и аката на основу којих би он био спроведен, пријеким судом једног човјека искључује из својих редова Љубишу Петровића.

"За чији интерес?", питају између осталог одборници потписани у писму упућеном Предсједништву СДС и предсједнику Блануши.

Захтјеве су потписали одборници Славко Јовић, Татјана Пантић, Бранимир Вуковић, Илија Радић и Радислав Боровчанин.

Подсјећамо, предсједник СДС-а Бранко Блануша донио је 5. октобра одлуку о искључењу Љубише Петровића из странке, уз образложење да је прекршио Статут јавном подршком кандидатима других политичких организација на изборима 4. октобра.

Петровић је протеклим изборима подржао кандидата Листе за правду и ред за српског члана Предсједништва БиХ Небојшу Вукановића, иако је СДС имао свог кандидата.

Писмо члановима Предсједништва СДС-а
Писмо члановима Предсједништва СДС-а
Уступљена фотографија
Писмо члановима Предсједништва СДС-а
Писмо члановима Предсједништва СДС-а
Уступљена фотографија
Писмо члановима Предсједништва СДС-а
Писмо члановима Предсједништва СДС-а
Уступљена фотографија

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Тагови :

СДС

опозиција

Љубиша Петровић

Бијељина

Бранко Блануша

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