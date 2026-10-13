Одборници СДС-а писали Блануши: "Поништите одлуку о искључењу Петровића"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пет одборника СДС-а у Скупштини града Бијељина јуче су писали Предсједништву ове странке и предсједнику Бранку Блануши захтијевајући да повуку или пониште, како наводе, нестатутарну одлуку о искључењу из странке градоначелника Бијељине Љубише Петровића.
У писму наводе да "Статут СДС ниједном својом одредбом не даје овлашћења предсједнику странке да било кога искључи.
"Члан 16. Статута наводи да се Дисциплинским правилником уређује вођење дисциплинског поступка и надлежни органи за дисциплински поступак. Члан 117. прописује да ће Дисциплински правилник и остали акти прописани статутом бити донијети у року од 90 дана од дана ступања на снагу Статута. Такође, исти члан прописује да ће се акти који се односе на утврђивање одговорности уредити Пословником о раду органа и тијела који ће Главни одбор донети у року од 90 дана", наводи се у писму одборника.
Република Српска
Блануша остаје без функције, Петровић без партије
Истичу да ништа од свега није учињено, чиме је одлуком о искључивању Петровића грубо прекршен Статут од стране предсједника СДС-а.
Наглашавају да је преседан да странка која у свом називу носи ријеч "демократска" потпуно нестатутарно, без спроведеног дисциплинског поступка и аката на основу којих би он био спроведен, пријеким судом једног човјека искључује из својих редова Љубишу Петровића.
"За чији интерес?", питају између осталог одборници потписани у писму упућеном Предсједништву СДС и предсједнику Блануши.
Захтјеве су потписали одборници Славко Јовић, Татјана Пантић, Бранимир Вуковић, Илија Радић и Радислав Боровчанин.
Подсјећамо, предсједник СДС-а Бранко Блануша донио је 5. октобра одлуку о искључењу Љубише Петровића из странке, уз образложење да је прекршио Статут јавном подршком кандидатима других политичких организација на изборима 4. октобра.
Петровић је протеклим изборима подржао кандидата Листе за правду и ред за српског члана Предсједништва БиХ Небојшу Вукановића, иако је СДС имао свог кандидата.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч5
Република Српска
6 ч3
Република Српска
16 ч1
Република Српска
16 ч0
Најновије
Најчитаније
14
26
14
21
14
17
14
16
14
06
Тренутно на програму