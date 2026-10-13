Бил Гејтс изнио озбиљно упозорење о вјештачкој интелигенцији: Очекује се велики проблем

Аутор:АТВ редакција
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Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс упозорио је у недјељу да очекује пораст сајбер-напада уз помоћ вјештачке интелигенције у наредних годину дана.
Он оцјењује да највећу непосредну опасност представљају злонамјерни корисници који могу да уклоне заштитне механизме из система вјештачке интелигенције, због чега сматра да су потребна строжа ограничења.
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У разговору за ЦНН, Гејтс је рекао да ће пријетње повезане са злоупотребом вјештачке интелигенције у наредних годину дана највјероватније бити најизраженије у области сајбер-напада, преноси Франце 24.
"Права опасност тренутно није у томе да вјештачка интелигенција измиче контроли. На томе морамо да радимо, а озбиљне посљедице могле би да се осјете за неколико година", рекао је он.
Према Гејтсовим ријечима, непосредна пријетња лежи у начину на који људи користе већ доступну технологију, посебно системе из којих је могуће уклонити све заштитне механизме.
"Заправо је ријеч о злонамјерним људима који користе вјештачку интелигенцију, нарочито ону из које можете да уклоните све заштитне механизме", упозорио је Гејтс.
Он је затражио строжа ограничења како би се спријечило коришћење вјештачке интелигенције за биотероризам и сајбер-нападе.
"Међутим, тренутно је дозвољено уклонити све те заштитне механизме. Када имате злонамјерне људе, никакву заштиту и најновије моделе, у наредних годину дана доживјећемо много непријатних изненађења, првенствено у области сајбер-безбједности", рекао је Гејтс.
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Одбацио је и идеју коју заступа амерички предсједник Доналд Трамп, према којој је саморегулација компанија које развијају вјештачку интелигенцију довољна за заштиту од ризика које та технологија носи. Гејтс сматра да друштво не може надзор да препусти искључиво тим компанијама.
"Идеја да је, када је ријеч о најопаснијој технологији коју су људи икада изумили, коначно рјешење то да саме компаније буду једини механизам контроле који друштво има… Јасно је да не чинимо довољно", рекао је он.
Гејтс је још у опширној објави у августу упозорио да је свијет опасно неспреман за промене које доноси вјештачка интелигенција, посебно када је ријеч о запошљавању. Његове нове изјаве представљају наставак упозорења којима се придружио и другим истакнутим представницима технолошке индустрије забринутим због ризика повезаних са развојем вјештачке интелигенције.
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