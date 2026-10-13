Logo

Бил Гејтс изнио озбиљно упозорење о вјештачкој интелигенцији: Очекује се велики проблем

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
13.10.2026 13:21

Коментари:

0
Бил Гејтс амерички је бизнисмен, филантроп, инвеститор и програмер
Фото: Танјуг/AP Photo/Alex Brandon, File

Суоснивач Мајкрософта Бил Гејтс упозорио је у недјељу да очекује пораст сајбер-напада уз помоћ вјештачке интелигенције у наредних годину дана.

Он оцјењује да највећу непосредну опасност представљају злонамјерни корисници који могу да уклоне заштитне механизме из система вјештачке интелигенције, због чега сматра да су потребна строжа ограничења.

Пиратерија

Свијет

Пала гигантска пиратска мрежа: Полиција угасила сервис са 19.000 ТВ канала

У разговору за ЦНН, Гејтс је рекао да ће пријетње повезане са злоупотребом вјештачке интелигенције у наредних годину дана највјероватније бити најизраженије у области сајбер-напада, преноси Франце 24.

"Права опасност тренутно није у томе да вјештачка интелигенција измиче контроли. На томе морамо да радимо, а озбиљне посљедице могле би да се осјете за неколико година", рекао је он.

Према Гејтсовим ријечима, непосредна пријетња лежи у начину на који људи користе већ доступну технологију, посебно системе из којих је могуће уклонити све заштитне механизме.

"Заправо је ријеч о злонамјерним људима који користе вјештачку интелигенцију, нарочито ону из које можете да уклоните све заштитне механизме", упозорио је Гејтс.

Он је затражио строжа ограничења како би се спријечило коришћење вјештачке интелигенције за биотероризам и сајбер-нападе.

"Међутим, тренутно је дозвољено уклонити све те заштитне механизме. Када имате злонамјерне људе, никакву заштиту и најновије моделе, у наредних годину дана доживјећемо много непријатних изненађења, првенствено у области сајбер-безбједности", рекао је Гејтс.

Доктор

Здравље

Не игноришите ове симптоме: Ово је најава тешког шлога

Одбацио је и идеју коју заступа амерички предсједник Доналд Трамп, према којој је саморегулација компанија које развијају вјештачку интелигенцију довољна за заштиту од ризика које та технологија носи. Гејтс сматра да друштво не може надзор да препусти искључиво тим компанијама.

"Идеја да је, када је ријеч о најопаснијој технологији коју су људи икада изумили, коначно рјешење то да саме компаније буду једини механизам контроле који друштво има… Јасно је да не чинимо довољно", рекао је он.

Гејтс је још у опширној објави у августу упозорио да је свијет опасно неспреман за промене које доноси вјештачка интелигенција, посебно када је ријеч о запошљавању. Његове нове изјаве представљају наставак упозорења којима се придружио и другим истакнутим представницима технолошке индустрије забринутим због ризика повезаних са развојем вјештачке интелигенције.

(БлицБизнис)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вјештачка интелигенција

Бил Гејтс

мајкрософт

Коментари (0)

Прочитајте више

Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова

Свијет

Њемачка: Обустављени летови на аеродрому због ванредне ситуације

1 ч

0
Жена у јарко ружичастом крзненом капуту држи кишобран док око ње пада новац, у мирном амбијенту на отвореном.

Занимљивости

Јесен мијења финансијску ситуацију за ова три знака: Паре стижу са свих страна

1 ч

0
Марија Шерифовић пјевачица

Сцена

Марија Шерифовић најавила велику новост: "Е па, вријеме је"

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Посвађала се са момком у аутобусу, па лажно пријавила да ју је отео

2 ч

0

Више из рубрике

Вјештачка интелигенција

Наука и технологија

"Вјештачка интелигенција мање регулисана од индустрије млијека"

21 ч

0
Опрез, нова опасна превара: Лажни АИ алати краду ваше пословне налоге

Наука и технологија

Опрез, нова опасна превара: Лажни АИ алати краду ваше пословне налоге

2 д

0
Лабораторија

Наука и технологија

Нови чип може да улови ћелије рака: Резултат за 20 минута из неколико милилитара крви

3 д

0
Инстаграм лого

Наука и технологија

Инстаграм тестира нову опцију која ће се многим корисницима свидјети

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

21

Грешке због којих се топлота у кући губи, а рачуни за струју расту

14

17

Познато о чему је Путин разговарао са предсједником УАЕ

14

16

Наложена обдукција тијела двојице настрадалих младића

14

06

Цвијановић: Користићу све механизме да очувам уставни капацитет и стабилност Српске

14

00

Тужилаштво тражи строжу казну за убиство Слађане Милошевић, оптужени пребацују кривицу!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима