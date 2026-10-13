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Јесен мијења финансијску ситуацију за ова три знака: Паре стижу са свих страна

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13.10.2026 12:23

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Жена у јарко ружичастом крзненом капуту држи кишобран док око ње пада новац, у мирном амбијенту на отвореном.
Фото: Eugene Lisyuk/Pexels

Астролошке прогнозе за ову јесен посебно издвајају три знака Зодијака. Пред Биковима, Дјевицама и Јарчевима могао би да буде период повољнијих финансијских околности, нових прилика и одлука које могу да поправе стање на рачуну.

Јесен многима доноси преиспитивање трошкова, планова и пословних одлука, али према астролошким тумачењима, припадници три хороскопска знака могли би да имају знатно више разлога за оптимизам.

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Бик

Бикови воле сигурност, нарочито када су финансије у питању, али ове јесени управо би неочекивани обрти могли да им донесу највише разлога за задовољство. Пред њима се може отворити прилика за додатну зараду или финансијски добитак који нису планирали. Зато би требало добро да обрате пажњу на понуде и могућности које се појављују изненада. Оно што на први поглед изгледа као мала промена могло би да се покаже много значајнијим него што су очекивали.

Дјевица

Дјевице углавном не воле да доносе финансијске одлуке преко ноћи. Анализирају, рачунају и тек онда повлаче потез, а управо би им та особина сада могла ићи наруку. Ове јесени њихов труд и добра организација могу почети да дају резултате. Пословна прилика, додатни приход или одлука коју су раније донели могла би да се покаже као пун погодак. За Дјевице ће посебно бити важно да вјерују својој процјени и да не одустају од плана само зато што резултати нису стигли одмах.

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Јарац

Ако постоји знак који умије дуго да чека резултат свог рада, онда је то Јарац. Управо зато би наредни период могао да буде посебно занимљив припадницима овог знака. Оно на чему су дуго радили може коначно почети да доноси конкретну корист, а могуће су и нове пословне или финансијске прилике. За Јарчеве ово може бити тренутак када ће схватити да стрпљење ипак није било узалудно.

(ЖенаБлиц)

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