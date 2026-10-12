Навике путника на друштвеним мрежама: Ко најчешће објављује селфије са одмора?

Аутор:АТВ редакција
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Друштвене мреже све више утичу на избор дестинација, док се туристи разликују по томе шта објављују са путовања и колико уљепшавају утиске са одмора, говори истраживање.
Да ли садржаји које пратимо у виртуелном свијету утичу на начин на који путујемо у стварности? Једно истраживање показује да се туристи разликују и по томе како деле своја путовања на друштвеним мрежама: тако, туристи из Португала чешће објављују селфије и личне фотографије са путовања него туристи из других земаља.
До овог закључка дошло се у најновијем истраживању једне онлајн туристичке агенције, које се бавило утицајем друштвених мрежа на избор дестинација и начин путовања. Истраживање је обухватило одговоре 9.000 путника из Велике Британије, САД, Португалије, Шпаније, Италије, Њемачке, Француске.
Португалски туристи најчешће објављују селфије и личне фотографије са путовања - њих 50 одсто. На другом мјесту су Шпанци са 40 одсто, слиједе Италијани са 35 одсто, Нијемци са 30 одсто и Французи са 22 одсто, према резултатима.
У анкети испитаници су одговарали и на питање да ли су их друштвене мреже инспирисале да отпутују на мјесто о којем раније нису размишљали.
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Тај утицај посебно је изражен међу путницима старости од 25 до 35 година, од којих је 52 одсто навело да друштвене мреже утичу на избор дестинације за одмор. То је повећање у односу на 32 одсто, колико је забиљежено у сличној анкети 2024. године.
Овај тренд још је израженији међу припадницима генерације Зед, код којих тај удео износи 59 одсто. Насупрот томе, међу испитаницима старијим од 65 година само пет одсто инспирацију за путовања проналази на друштвеним мрежама.
Такође, туристи су одговарали и на питање да ли би на друштвеним мрежама објавили лијепе, позитивне фотографије са путовања чак и ако су незадовољни одмором.
Показало се да су Португалци поново на првом мјесту: 54 одсто њих најсклоније је томе да на друштвеним мрежама задржи позитивну слику о свом путовању, без обзира на то колико су заиста били задовољни одмором. Слиједе Американци са 46 одсто и Шпанци са 36 одсто.
С друге стране, већина Британаца остаје "релативно аутентична" - 27 одсто испитаника навело је да је веома мало вјероватно да ће објавити позитиван приказ путовања које их је разочарало. Њемачки туристи такође су међу онима који најређе покушавају да уљепшају утисак о неуспешном одмору - само 23 одсто њих рекло је да би објавило позитиван садржај.
Показало се да су Португалци и велики љубитељи хране: 66 одсто испитаника из те земље навело је да на интернету објављује садржаје о јелима у којима ужива током путовања. Слиједе Шпанци са 57 одсто и Немци са 51 одсто.
Када је ријеч о хотелима и смештају, Нијемци су на првом мјесту по објављивању фотографија мјеста у којима одсједају - то чини 51 одсто испитаника из те земље. Слиједе Португалци са 41 одсто, док су Французи и Шпанци изједначени са по 38 одсто.
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Португалски туристи највише су одушевљени пејзажима и знаменитостима које посјећују током одмора: 88 одсто њих навело је да такве призоре објављује на интернету. И Шпанци воле да фотографишу окружење у којем бораве, што је потврдило 82 одсто испитаника. Слиједе Французи и Нијемци, са по 76 одсто, преноси РТ Балкан.
Поред тога што најчешће објављују селфије и фотографије хране и што их посебно привлаче призори које затичу на путовањима, Португалци су, према истраживању и најсклонији авантуристичким активностима.
Чак 66 одсто испитаника из Португалије рекло је да дијели своја искуства и активности са путовања. Слиједе Шпанци и Нијемци са по 57 одсто, док су Италијани на трећем мјесту са 53 одсто.
Већини путника важно шта се о путовањима говори на друштвеним мрежама.
Чак 90 одсто португалских туриста обраћа пажњу на садржаје и коментаре о путовањима на овим платформама. Слиједе Италијани и Шпанци са по 87 одсто, док су Французи и Нијемци изједначени са 82 одсто.
Када је ријеч о редовном проверавању друштвених мрежа чак и током одмора, предњаче Нијемци и Американци - по 34 одсто испитаника из обје земље то редовно чини. Слиједе Португалци са 33 одсто и Шпанци са 27 одсто. Италијани су најмање заинтересовани за дешавања на друштвеним мрежама док су на путовању - само 20 одсто њих редовно их проверава, пише Јуроњуз.
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