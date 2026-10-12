Стиже астролошки земљотрес: За 5 знакова више ништа неће бити исто

Аутор:АТВ редакција
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Према астролошким тумачењима, за пет хороскопских знакова наредни период могао би да донесе преиспитивање односа, финансија и животних циљева.
Астролошкиња Еленор овај период описује као припрему за велику трансформацију, уз савјет да се крупне одлуке не доносе исхитрено.
Према њеним ријечима, ретроградна Венера вријеме је за повратак на старе планове, анализу досадашњих избора и осмишљавање промјена које би касније могле да се спроведу у дјело.
"Ово је најбоље вријеме да се вратите на почетак и испланирате своју трансформацију", објаснила је Еленор, савјетујући да се прије трајних одлука прикупе све важне информације.
Шкорпије би, према овом хороскопском тумачењу, могле да осјете жељу за промјеном изгледа, али и потребу да боље организују финансије. Еленор сматра да је ово прилика да размисле о томе шта заиста желе, умјесто да наставе да живе по навици.
Промјене не морају да буду нагле. Умјесто исхитрених потеза, препорука је да се прво размотри шта би требало промијенити и да се конкретни кораци оставе за касније.
Овај период, према астролошкињи, доноси и питање да ли су Шкорпије задовољне животом који су изградиле или су се само навикле на постојеће околности.
Овнови би могли да сагледају односе у којима су до сада улагали више труда него друга страна. Према ријечима Еленор, нечије понашање могло би да им помогне да схвате да не морају увијек они да покрећу разговоре, оправдавају се или рјешавају све проблеме.
Ако престану да сами одржавају однос, могли би јасније да виде колико је друга страна спремна да уложи у њега.
Порука овог хороскопског тумачења јесте да односи треба да почивају на обостраном труду. Ако се неки од њих заврше, Овнови би то могли да схвате као прилику да више пажње посвете људима који им узвраћају подршку.
Ракови би у наредном периоду могли да постану избирљивији када је ријеч о људима којима поклањају своје вријеме и енергију.
Еленор истиче да привлачност или интелигенција нису довољне ако неки однос стално исцрпљује једну страну. Због тога би Ракови могли да преиспитају коме и колико помажу, као и да ли су њихова пажња и доброта постале нешто што други узимају здраво за готово.
"Схватићеш да можеш вољети некога, а да га притом стално не спасаваш", поручује астролошкиња.
Овај период, према њеном тумачењу, могао би да покаже и ко остаје присутан у животу Ракова када престану да непрестано пружају помоћ.
Јарчеви би могли да осјете да је вријеме да промијене нешто у свакодневици, послу или друштвеном окружењу. Ако су незадовољни досадашњим начином живота или им је потребна нова мотивација, овај период могу да искористе за планирање наредних корака.
Промјене би могле да се односе на каријеру, пријатељства, па чак и лични стил.
Посебно занимљив могао би да буде повратак неком старом циљу. Према ријечима Еленор, Јарчеви би могли да се запитају зашто су одустали од нечега што им је некада било важно.
Оно што су раније сматрали нереалним можда је, како наводи астролошкиња, било само лоше временски постављено. Ново искуство и другачије околности могли би им помоћи да старе планове сагледају из новог угла.
Ваге би, према овом хороскопу, могле да се осврну на раније животне фазе и схвате да неке ствари због којих су биле несигурне више нису толико важне.
Еленор сматра да би Ваге могле да обнове интересовање за неке раније стилове и уклопе их у личност коју су у међувремену изградиле.
Највећа промјена, међутим, могла би да се догоди у њиховом односу према туђем мишљењу. Умјесто сталне потребе да се допадну другима или добију њихово одобравање, могле би да почну више да цијене сопствене жеље и критеријуме.
Како поручује астролошкиња, Ваге би могле да пређу од жеље да буду изабране до тога да саме пажљивије бирају људе и прилике које желе у свом животу, преноси Јор Танго.
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