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За ове знакове слиједи финансијски бум: Бриге о дуговима постаће прошлост

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10.10.2026 18:22

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

Млад Мјесец у Ваги мијења финансијску ситуацију набоље. То ће се нарочито одразити на Водолије, Близанце и Ракове који ће се ријешити дугова и моћи ће да захваљујући новчаном добитку реализују бројне планове, тврде астролози.

Млад Месец у Ваги ће овако дјеловати на три хороскопска знака, миљенике звијезда у наредном периоду.

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Водолија

Водолија прва осјети како јој се паре лијепе за прсте, и то ће се буквално десити од наредног понедјељка. Особа којој сте позајмили новац прије годину дана коначноће вам вратити дуг. Уз то, посао из иностранства који је био неизвјестан, добија зелено свјетло.

Водолијама које раде са некретнинама, храном или се баве одређеним пословима који имају везе са земљом, стиже понуда коју не могу да одбију. Ако се двоумите да ли да продате стан или ауто, сачекајте до краја октобра. Цијена ће бити већа него што очекујете. О износима не причајте док новац не легне на рачун, јер је завист највећи непријатељ овог периода, поручују астролози.

Близанци

Близанци су мјесецима радили без награде, а сада креће прави финансијски преокрет. Шеф који је заборавио на ваше прековремене сате одједном ће се сјетити колико сте се залагали и поменуће повишицу. Ако радите као фриленсер, у истој недјељи јављају вам се два клијента са хитном понудом.

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Најважније за вас је да не прихватите прву понуду. Близанци који преговарају у посљедњој недјељи октобра добијају двадесет до тридесет одсто више него што су тражили. Ово је право вријеме да наплатите старе фактуре које су годинама по фиокама.

Рак

Рак је знак који од 10. октобра добија оно што је чекао дуго. Банка одобрава рефинансирање под бољим условима, или стиже новац са стране који одједном покрива рату. Многи Ракови ће затворити минус на картици и коначно неће више бринути дуговима који су их мјесецима притискали.

Стари посао који сте одбили враћа се са бољом платом, члан породице вам без најаве враћа позајмицу, стиже неочекивана уплата за посао из прошле године, отвара се прилика за додатни хонорар викендом... све то може да очекује овај знак.

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Астролози поручују да Рак који има храбрости да каже не лошој понуди, добија бољу опцију за седам дана, пише Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

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