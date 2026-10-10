Колико тачно соли иде на 10 килограма купуса: Многи погријеше, па упропасте зимницу

Аутор:АТВ редакција
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Сезона је припреме зимнице, која не може да прође без киселог купуса. У припреми овог специјалитета кључне су четири ствари. И ма колико да је ово јело популарно, а рецепти били добро познати, многи погријеше па их укус на крају разочара.
Најважнији састојак за припрему ове зимнице, поред квалитетног купуса, јесте со. Када је ријеч о исјецканом купусу, најбоље је придржавати се односа од приближно два одсто соли у односу на тежину купуса. То значи да је за 10 килограма очишћеног и исјецканог купуса потребно око 200 грама соли.
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У наставку се описује сам процес припреме киселог купуса. Прво уклоните оштећене спољне листове купуса, одсјеците тврде дијелове и ситно га изрендајте или исјецкајте. Додајте со и добро измјешајте купус рукама, благо га гнијечећи. Послије неколико минута, купус ће почети да пушта сопствени сок. Ова течност је кључна јер купус током ферментације мора остати потпуно потопљен.
Приликом пуњења посуде чврсто притисните сваки слој како бисте спријечили стварање великих ваздушних џепова унутар купуса. На врх се може поставити чист тег или неко друго помагало за ферментацију да би се купус одржао потопљеним у саламури.
Једна од најчешћих грешака јесте употреба премало соли. Намјера да се добије мање слани кисели купус може да даје супротан ефекат, јер одговарајућа количина соли помаже у стварању услова неопходних за развој корисних бактерија млијечне киселине.
Употреба превише соли такође није добра. Прекомјерна количина може значајно успорити ферментацију и резултирати превише сланим финалним производом.
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Још једна велика грешка јесте остављање дијела купуса изнад течности. Купус у контакту са ваздухом је много склонији кварењу и појави буђи. Током првих неколико дана треба периодично провјеравати да ли је садржај остао потопљен у сопствени сок.
Уколико купус није пустио довољно течности, можете га допунити одговарајућим раствором соли умјесто обичном водом, јер би она разблажила концентрацију соли. Битна је и собна температура. Ако је претопло, ферментација ће се одвијати веома брзо, а купус може постати мекан. У веома хладном окружењу, процес ће се знатно успорити. За почетак ферментације углавном је најбоља умјерено хладна просторија – са температуром од приближно 18 до 22 степена.
Када процес ферментације добро одмакне, купус се може премјестити на хладније мјесто.
Недовољно чиста посуда такође може да узрокује проблеме. Бурад, тегле, поклопци, тегови и сав прибор који долази у додир са купусом морају бити темељно опрани. Не препоручује се пуњење посуде купусом ако на њој има остатака од претходних тура или непријатних мириса.
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Током првих дана, стварање мјехурића и карактеристичан киселкаст мирис саставни су дио процеса ферментације. У случају да користите обичну теглу са поклопцем који добро пријања, морате водити рачуна о накупљању гасова; то значи да треба користити поклопац погодан за ферментацију или повремено и веома пажљиво испуштати вишак притиска.
За добар кисели купус кључна су четири фактора: квалитетне и здраве главице купуса, довољна количина соли, потпуна потопљеност у саламуру и одговарајућа температура.
За сјецкани купус важи једноставно правило које се лако памти: око 200 грама соли на сваких 10 килограма купуса. Правилна количина соли и стрпљење током ферментације обично одређују да ли ћете из бурета добити чврст кисели купус пријатног укуса или туру коју морате бацити, наводи се на сајту лика-онлине.хр.
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