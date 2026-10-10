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Криста Пајк отпуштена из болнице: Враћена у затвор

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10.10.2026 17:53

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На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.
Фото: Tanjug/WBIR-TV via AP

Америчка затвореница осуђена на смрт, Криста Пајк отпуштена је из болнице након неуспјелог покушаја погубљења крајем прошлог мјесеца, саопштили су њени адвокати.

Ова педесетогодишња осуђеница за убиство враћена је у затвор у којем је провела посљедњих 30 година, наводи се у саопштењу њених адвоката објављеном у суботу. Она и даље прима медицинску његу у затвору.

Пајк је преживјела двије инјекције смртоносне дозе лијека пентобарбитала 30. септембра, након чега је у болници била у критичном стању.

Раније ове недјеље повратила је свијест и почела да говори, што је запрепастило стручњаке, медицинско особље и њене адвокате.

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Њен случај сада улази у неистражену правну и медицинску област, јер се вјерује да је Пајк једина особа која је преживјела покушај погубљења смртоносном инјекцијом.

Пајк је имала 18 година када су она и њен тадашњи дечко, Тадарил Шип, претукли, мучили и убили деветнаестогодишњу Слеммер, коју су упознали у кампу за стручно оспособљавање намијењеном младим људима из породица са ниским примањима.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Криста Пајк

Америка

Затвор

Смртна казна

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