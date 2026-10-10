Криста Пајк отпуштена из болнице: Враћена у затвор

Аутор:АТВ редакција
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Америчка затвореница осуђена на смрт, Криста Пајк отпуштена је из болнице након неуспјелог покушаја погубљења крајем прошлог мјесеца, саопштили су њени адвокати.
Ова педесетогодишња осуђеница за убиство враћена је у затвор у којем је провела посљедњих 30 година, наводи се у саопштењу њених адвоката објављеном у суботу. Она и даље прима медицинску његу у затвору.
Пајк је преживјела двије инјекције смртоносне дозе лијека пентобарбитала 30. септембра, након чега је у болници била у критичном стању.
Раније ове недјеље повратила је свијест и почела да говори, што је запрепастило стручњаке, медицинско особље и њене адвокате.
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Њен случај сада улази у неистражену правну и медицинску област, јер се вјерује да је Пајк једина особа која је преживјела покушај погубљења смртоносном инјекцијом.
Пајк је имала 18 година када су она и њен тадашњи дечко, Тадарил Шип, претукли, мучили и убили деветнаестогодишњу Слеммер, коју су упознали у кампу за стручно оспособљавање намијењеном младим људима из породица са ниским примањима.
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