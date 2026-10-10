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Пољска: Још један напад ножем, повријеђене три особе

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10.10.2026 17:10

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Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Три особе су повријеђене у нападу ножем на факултету за више образовање у Варшави, саопштила је полиција, што је најновији у низу инцидената који су подстакли забринутост у Пољској због насиља међу младима.

"Данас у 12.30 часова примили смо пријаву о инциденту који укључује употребу опасног оружја", рекао је портпарол полиције Јакуб Филипијак за Ројтерс.

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Он је додао да је једна особа повријеђена и превезена у болницу са повредама које нису опасне по живот.

"Још два пролазника су такође задобила повреде, али им није била потребна хоспитализација", рекао је Филипијак, додајући да је нападач 21-годишњи студент факултета.

Новинска агенција ПАП јавила је да су жртве двије седамнаестогодишње дјевојке и једна двадесетчетворогодишња жена које су дошле да предају документа за упис. Прелиминарни полицијски налази указују на то да се нападач и жртве нису познавале.

Полиција је данас саопштила да је од јуче прегледала око 50.000 објеката и привела 76 људи. Власти су раније саопштиле да су већина приведених тинејџери који су упућивали пријетње на интернету.

У четвртак, 8. октобра, петнаестогодишњи бивши ученик са камером на кациги убио је домара и ранио два наставника у основној школи у Лешчидол-Новинима, сјевероисточно од Варшаве, преноси Срна.

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Дан раније, један деветнаестогодишњак ранио је 10 људи, укључујући и себе, у школи у Остроленки, сјеверно од престонице.

Хиљаде полицајаца јуче су посјетиле школе широм земље како би покушале да смире ученике након што су напади ножем тинејџера изазвала гласине о могућим даљим нападима.

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Тагови :

Варшава

Пољска

напад ножем

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