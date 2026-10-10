Ово морате знати ако ваше дијете путује преко границе са једним пасошем

Аутор:АТВ редакција
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Све већи број дјеце поријеклом из Босне и Херцеговине има двојно држављанство, најчешће босанскохерцеговачко и држављанство неке од држава Европске уније.
Међутим, многи родитељи нису сигурни може ли дијете које посједује само један пасош без проблема прелазити државну границу.
Посебно су честе ситуације у којима дијете има држављанство БиХ и Хрватске, али му је издат само босанскохерцеговачки пасош или, обрнуто, посједује хрватски пасош, али нема пасош Босне и Херцеговине.
Према европским правилима, држављанство и путна исправа нису исто. Дијете које има држављанство државе чланице Европске уније ужива права која произилазе из тог држављанства, без обзира на то има ли истовремено држављанство Босне и Херцеговине.
Међутим, приликом преласка границе потребно је доказати идентитет и држављанство одговарајућим документом.
На примјер, дијете које има држављанство Хрватске и Босне и Херцеговине, али посједује само важећи хрватски пасош, може с тим документом путовати између Хрватске и БиХ, уз испуњавање осталих прописаних услова.
Хрватски држављани имају и додатну могућност. Према службеним информацијама Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске, хрватски држављани, укључујући малољетну дјецу, могу прелазити границу с Босном и Херцеговином и на основу важеће хрватске личне карте.
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То значи да хрватски пасош није једина путна исправа која дјетету с хрватским држављанством омогућава путовање између двије државе.
Ситуација је осјетљивија када дијете има хрватско држављанство, али посједује само пасош Босне и Херцеговине.
Иако је дијете у правном смислу држављанин Европске уније, босанскохерцеговачки пасош сам по себи не доказује његово хрватско држављанство.
Ако родитељи на граници предоче само пасош БиХ, без додатне документације којом могу доказати хрватско држављанство дјетета, могу настати потешкоће приликом утврђивања његовог статуса.
У таквим случајевима хрватска гранична полиција може спроводити додатне провјере идентитета и држављанства.
Према члану 5. Директиве Европске уније 2004/38/ЕЗ, држављанину ЕУ који нема потребну путну исправу мора се, прије евентуалног одбијања уласка, пружити разумна могућност да прибави потребне документе или на други начин докаже да има право слободног кретања.
Међутим, то не значи да родни лист или увјерење о држављанству аутоматски замјењују пасош или личну карту за редовно међународно путовање.
Посебно је значајно питање европског ЕЕС система, који од 10. априла 2026. године електронски евидентира уласке и изласке држављана трећих земаља који путују на краткотрајни боравак.
ЕЕС се не примјењује на држављане Европске уније, без обзира на то имају ли истовремено држављанство неке треће земље.
Према томе, дијете које има хрватско држављанство не подлијеже ЕЕС регистрацији ако је његов статус држављанина ЕУ правилно утврђен.
Ипак, ако дијете путује само с босанскохерцеговачким пасошем, а на граници није могуће одмах утврдити да има и хрватско држављанство, може доћи до додатних провјера.
Родитељи зато требају имати на уму да посједовање другог држављанства не значи да ће гранични систем аутоматски препознати сва држављанства која дијете има.
Додатна пажња потребна је када дијете путује с једним родитељем, баком, дједом или другом одраслом особом.
Према правилима Европске уније, не постоји јединствена обавеза родитељске сагласности која се на једнак начин примјењује у свим државама чланицама. Свака држава има сопствена правила, а гранични службеници могу провјеравати околности путовања малољетника ради њихове заштите.
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Хрватско Министарство унутрашњих послова наводи да за путовање дјеце млађе од 14 година у пратњи особа које немају родитељско старање више није прописана општа обавеза овјерене родитељске сагласности према хрватским правилима. Ипак, службеници спроводе додатне провјере када постоје озбиљни разлози за сумњу да дијете путује против воље особе која остварује родитељско старање.
С друге стране, Закон о граничној контроли Босне и Херцеговине из 2025. године у члану 45. прописује да малољетно лице млађе од 14 година, када путује у пратњи лица које му није родитељ или законски заступник, мора имати овјерену сагласност оба родитеља ако заједнички остварују родитељско право, односно законског заступника.
Управо због разлика између прописа БиХ и Хрватске родитељи не би требали претпостављати да документ који није обавезан према правилима једне државе неће бити потребан приликом граничне контроле друге државе.
Посебно је важно обратити пажњу на случајеве када дијете и родитељ имају различита презимена. У таквим околностима родни лист може бити користан за доказивање родитељске везе.
Ако дијете има држављанство БиХ и неке друге државе Европске уније, на примјер Њемачке или Аустрије, потребно је провјерити која путна исправа потврђује његово европско држављанство и које документе прихвата држава у коју путује.
Родитељи који планирају путовање преко граничног прелаза Маљевац требају водити рачуна о томе да дијете има сопствени важећи путни документ, да се његови лични подаци подударају с осталом документацијом и да могу доказати држављанство на које се позивају.
Посебно је важно да се прије поласка провјери документација ако дијете има хрватско и босанскохерцеговачко држављанство, али му још није издат хрватски пасош или лична карта, преноси ГПМаљевац.
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