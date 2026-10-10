Зашто је неке везе тешко прекинути иако знате да је вријеме да одете

Аутор:АТВ редакција
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Сваки раскид боли, али постоје везе из којих је посебно тешко изаћи. Не зато што не видиш проблем, већ зато што између вас постоји нешто што је много теже пресјећи од саме љубави.
Највише збуњује када особа није неко ко те отворено одбацује. Напротив, говори да те воли, труди се на свој начин и увјерава те да ће се ствари промијенити. Управо зато је много теже повјеровати сопственом осјећају да нешто озбиљно није у реду у љубавној вези.
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На почетку везе обично нема много разлога за сумњу. Постоје привлачност, пажња, заједнички планови и осјећај да сте пронашли особу са којом желите да градите однос.
Проблем се најчешће појављује постепено. Не мора да постоји један велики тренутак послије ког је све другачије. Умјесто тога, однос почиње да вас исцрпљује кроз ситнице које се гомилају, док једног дана не схватите да више нисте задовољни.
Филозоф и писац Ален де Ботон описује двије честе реакције партнера када коначно отворено кажете шта вас поврјеђује. И обје могу да вам отежају одлуку о раскиду.
Прва је признање проблема. Партнер се извињава, обећава да ће се промијенити, предлаже терапију или вас увјерава да ће од тог тренутка све бити другачије. Ви добијате нову наду и одлучујете да сачекате.
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Проблем настаје када се обећања понављају, а стварна промјена изостаје. Временом се у однос умијешају заједнички стан, дјеца, финансије, године проведене заједно и све оно због чега раскид више није само емотивна одлука.
Друга реакција је порицање. Умјесто разговора о проблему, партнер може да вас убиједи да претјерујете, да сте погрешно разумјели ситуацију или да је проблем заправо у вама.
Тада почињете да преиспитујете сопствени осјећај и сјећање на оно што се догодило. Што више сумњате у себе, то је теже да донесете одлуку којој сте можда већ одавно близу.
Зато што осјећања ријетко прате логику.
Можете истовремено знати да вам однос штети и и даље вољети ту особу. Можете се надати да ће се промијенити, присјећати лијепих тренутака и мислити да бисте можда ипак требало да будете стрпљивији.
У међувремену, исцрпљеност расте. Почињете да плаћате цијену односа својим миром, самопоуздањем и свакодневним осјећајем сигурности.
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Највећа замка је у томе што често не напуштате само особу. Напуштате и заједничке планове, навике, успомене, рутину и слику будућности коју сте заједно направили.
Када је емотивна веза толико јака да сами више не можете јасно да сагледате ситуацију, подршка друге особе може много да значи.
Ален де Ботон одлуку о одласку пореди са тешким успоном за који је понекад потребан партнер у пењању. То може бити психотерапеут, близак пријатељ или особа којој вјерујете и која ће вам помоћи да останете при својој одлуци онда када вам буде најтеже.
Тражити помоћ не значи да сте слаби. Понекад је управо подршка са стране оно што вам омогућава да поново чујете сопствени глас.
На крају, најтеже нису увијек везе у којима нема љубави. Много теже могу бити оне у којима љубав постоји, али однос упркос томе није добар за вас.
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Када се ријечи и поступци упорно не подударају, важно је гледати оно што партнер заиста ради, а не само оно што обећава. А када схватите да вас однос више исцрпљује него што вам доноси блискост, сигурност и мир, можда је вријеме да престанете да чекате да се друга особа промијени, преноси СуперЖена.
Некада најтежа одлука није да останете и покушате још једном, већ да признате себи да сте покушавали довољно дуго.
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