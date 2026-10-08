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Истраживање показало: Ево шта је мушкарцима најважније за добар брак

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08.10.2026 22:42

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Истраживање показало: Ево шта је мушкарцима најважније за добар брак
Фото: Pixabay

Тим стручњака открио је да је припадницима јачег пола естетски моменат изузетно важан и да остају дуже у брачним водама ако поред себе имају лијепу партнерку, јер су срећнији.

Љепота је мушкарцима пресудна за успјешан брак, показало је једно америчко истраживање.

Тим стручњака, са психологом Андреом Мелкер на челу, открио је да је припадницима јачег пола естетски моменат изузетно важан и да остају дуже у брачним водама ако поред себе имају лијепу партнерку, јер су срећнији.

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Студија је трајала четири године и рађена је у сарадњи са 450 парова, који су прије почетка експеримента оцијенили љепоту супружника. Резултати су показали да су мужеви били задовољни и на почетку и на крају истраживања само у случајевима у којима је жена оцијењена као атрактивна. С друге стране, на задовољство жена није утицао изглед мушкараца, већ њихова интелигенција и то какви су "изнутра", преноси ГласСрпске.

Андреа је стала у одбрану припадника мушког пола, нагласивши да истраживање није показало да су они површни, већ да једноставно више цијене партнерке које лијепо изгледају.

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