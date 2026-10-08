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Ствари које жене науче прије него што пронађу праву љубав: Заувијек их промијене

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08.10.2026 18:32

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Љубав
Фото: pexels/Breno Cardoso

Љубав није бајка у којој се појављује савршен партнер и рјешава све проблеме. Неке лекције долазе кроз разочарања, друге кроз везе које нису потрајале, али управо оне могу промијенити начин на који гледамо на љубав.

Када жена научи да разликује пажњу од стварног интересовања, блискост од везивања и љубав од страха од самоће, много лакше препознаје однос који јој заиста прија.

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1. Ако неко жели да буде са вама, то ће показати

Дуго чекање поруке, тражење оправдања за туђу незаинтересованост и стално размишљање о томе зашто се неко не јавља могу бити исцрпљујући. Временом многе жене схвате да не треба да анализирају сваки потез особе којој је стало – њено понашање углавном довољно говори.

То не значи да партнер мора да буде доступан у сваком тренутку, али однос не би требало да се заснива на сталном нагађању. Када постоји обострано интересовање, оно се види кроз труд, комуникацију и жељу да се однос развија.

2. Блискост не може да замијени емоције

Физичка привлачност може бити важан дио односа, али сама по себи не гарантује љубав, повјерење или озбиљну везу. Проблем настаје када неко почне да користи интимност као начин да задржи особу или се нада да ће она због тога развити осјећања.

Зрела блискост долази када постоји обострана жеља, а не када један партнер покушава да добије сигурност коју други није спреман да пружи. Права повезаност подразумијева много више од хемије – ту су разговор, поштовање, повјерење и спремност да се однос гради.

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3. Не морате да имате партнера да бисте били потпуни

Једна од најважнијих лекција јесте да веза не треба да буде лијек за усамљеност или начин да се потврди сопствена вриједност. Када жена научи да јој је добро и када је сама, много је мања вјероватноћа да ће остати у односу само зато што се плаши да поново буде без партнера.

То не значи да треба одустати од љубави, већ да љубав не треба да буде питање опстанка. Најздравији односи настају када се двоје људи бирају зато што желе да буду заједно, а не зато што једно од њих покушава да попуни празнину у себи.

(24седам)

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Тагови :

љубавне везе

партнерски однос

Љубав

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