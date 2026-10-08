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Отворили кумину коверту пред свима: Оно што је млада урадила оставило све без даха

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08.10.2026 17:43

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Фото: Pexel/ Alexander Mass

На свадбу је отишла са само 20 евра у коверти, иако је била млади најближа особа – најбоља пријатељица и кума.

Због тога је очекивала непријатност и осуду пред стотинама гостију. Међутим, оно што је млада урадила када је отворила њену коверту претворило је читаву ситуацију у дирљиву причу о пријатељству и људскости.

Посљедњих 20 евра дала за пријатељичину свадбу

Драгана, тада 31-годишњакиња, испричала је да она и њен супруг нису били у доброј финансијској ситуацији.

Није радила, њен супруг је зарађивао око 250 евра мјесечно, а имали су и малог сина.

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Ипак, није жељела да пропусти вјенчање жене коју је сматрала сестром.

Зато су узели посљедњих 20 евра које су имали и ставили их у коверту.

Драгани је било посебно непријатно јер је знала да ће се износ упоређивати са поклонима других гостију. А управо то се догодило.

Пред 500 гостију почели да отварају коверте

Током свадбе младенци су пред гостима отварали коверте и говорили колико је ко поклонио. Чули су се износи од 100, 200, па чак и 500 евра, док је Драгана са стрепњом чекала тренутак када ће на ред доћи њена коверта.

Када је млада коначно отворила коверту своје куме, догодило се нешто потпуно неочекивано.

Умјесто 20 евра, пред свима је рекла да је од најбоље пријатељице добила 1.000 евра.

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Драгана и њен супруг били су потпуно збуњени, јер су знали шта се заправо налазило у коверти.

Млада јој вратила коверту са још 500 евра

Неколико минута касније Драгана је сазнала разлог.

Млада је знала у каквој се финансијској ситуацији налази и није жељела да узме њен посљедњи новац нити да је изложи подсмијеху пред гостима.

Зато је измислила износ од 1.000 евра како би заштитила своју куму.

Али ту није био крај изненађењима.

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Када је Драгана код куће отворила враћену коверту, унутра је, поред њених 20 евра, пронашла још 500 евра.

Млада их је кришом додала како би помогла пријатељици којој је новац био пријеко потребан.

Ова прича показала је да се право пријатељство не мјери износом у коверти, већ спремношћу да некоме помогнете онда када му је најтеже.

(Ало)

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Тагови :

вјенчање

Свадба

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