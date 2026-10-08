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Спремите се за мрак усред дана: Стиже зимско рачунање времена

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08.10.2026 12:42

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сат часовник аларм
Фото: Pexel/ Negative Space

У ноћи између 24. и 25. октобра почиње зимско рачунање времена. Казаљке на сатовима помјерају се један сат уназад, па ћемо те ноћи спавати дуже, али ће већ наредне вечери мрак наступити знатно раније.

У недјељу, 25. октобра 2026. године, у 3.00 часа казаљке треба помјерити на 2.00 часа, чиме се завршава љетње и почиње зимско рачунање времена.

То значи да ћемо добити један сат више сна, али ће се промјена посебно осјетити током поподнева и вечери.

Шта ће се промијенити 25. октобра?

Највећа разлика биће у томе што ће Сунце залазити око сат времена раније према сату него претходног дана.

У Београду ће 24. октобра Сунце заћи око 17.38 часова, док ће 25. октобра залазак бити око 16.37 часова.

То практично значи да ће већ око 17.07 часова бити завршен грађански сумрак, односно да ће напољу бити прилично мрачно.

За многе грађане управо ће то бити најуочљивија посљедица преласка на зимско рачунање времена, јер ће након посла и школе мрак наступати много раније.

А шта нас чека ујутру?

Промјена има и своју „свијетлу“ страну.

Пошто се сат враћа уназад, јутра ће бити свјетлија према сату. У Београду ће 25. октобра Сунце изаћи око 6.06 часова.

Грађански сумрак почеће већ око 5.36 часова, што значи да ће свитати знатно прије изласка Сунца.

За оне који устају око шест или седам часова ујутру разлика ће бити посебно примјетна, јер ће јутра бити свјетлија него претходних дана у исто вријеме.

Од изласка до заласка Сунца 25. октобра имаћемо око 10 сати и 31 минут дневне свјетлости.

Зашто ће разлика бити толико примјетна?

Иако се дужина дана природно смањује, враћање сата за 60 минута доноси наглу промјену у томе када током дана имамо дневну свјетлост.

Зато ћемо 25. октобра ујутру имати раније свитање, али ћемо заузврат много раније остајати без дневне свјетлости у поподневним часовима.

Промјена ће се нарочито осјетити већ наредне седмице, када ће се велики број грађана са посла, из школе и са других обавеза враћати кући по мраку.

Тако почиње период године у којем ће дани бити све краћи, јутра хладнија, а мрак ће наступати све раније.

(Телеграф)

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Тагови :

помјерање сата

зимско рачунање времена

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