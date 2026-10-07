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Необична шалтеруша у Српској: Дошао у пошту, дочекала га мачка

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07.10.2026 16:05

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Мачка шалтеруша
Фото: Screenshot

Дођеш у пошту да доплатиш ЕНЦ, а на шалтеру те дочека, мачка.

Управо такав призор забиљежен је у једној пошти у Републици Српској, а призор је одмах измамио осмијехе и привукао пажњу пролазника.

"Добар дан, може ЕНЦ да ми надоплатиш?", могла би гласити најнеобичнија молба упућена овој симпатичној "шалтеруши".

Мачка је очигледно одлучила провјерити како изгледа радни дан иза шалтера, а својим присуством направила је призор који је много занимљивији од обичног одласка у пошту.

Снимак је насмијао кориснике друштвених мрежа, а коментари су се само низали.

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Тагови :

мачка

ЕНЦ

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