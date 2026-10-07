Необична шалтеруша у Српској: Дошао у пошту, дочекала га мачка

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Дођеш у пошту да доплатиш ЕНЦ, а на шалтеру те дочека, мачка.
Управо такав призор забиљежен је у једној пошти у Републици Српској, а призор је одмах измамио осмијехе и привукао пажњу пролазника.
"Добар дан, може ЕНЦ да ми надоплатиш?", могла би гласити најнеобичнија молба упућена овој симпатичној "шалтеруши".
Мачка је очигледно одлучила провјерити како изгледа радни дан иза шалтера, а својим присуством направила је призор који је много занимљивији од обичног одласка у пошту.
Снимак је насмијао кориснике друштвених мрежа, а коментари су се само низали.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
22 ч0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
49
19
46
19
43
19
34
19
26
Тренутно на програму