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Ово су најбољи градови свијета за 2026: Прво мјесто припало великој свјетској метрополи

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07.10.2026 08:24

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Њујорк Америка град свјетлости Тајм сквер
Фото: Pexel/André Eusébio

Шта један град чини довољно добрим да се нађе на самом врху свјетске листе? Да ли су то снажна економија, високе плате и развијена инфраструктура или квалитет живота, култура и чист ваздух?

Према Индексу глобалних градова за 2026. годину, који је објавио Оксфорд Економикс, одговор је заправо комбинација свега наведеног.

Њујорк
Њујорк
Tanjug / AP / Yuki Iwamura

Овогодишње истраживање обухватило је 1.000 највећих градова свијета, који су анализирани кроз пет кључних категорија: економију, људски капитал, квалитет живота, животну средину и управљање. Циљ није само да се утврди који градови данас најбоље функционишу, већ и да се процијени њихов потенцијал за будући развој.

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На врху листе поново се налазе неки од најпознатијих свјетских градова. Прво мјесто заузео је Њујорк, док су иза њега Лондон и Париз. Високо су рангирани и Сијетл, Сан Франциско и Даблин, а међу првих 30 нашли су се и Токио, Цирих, Сиднеј, Амстердам, Сингапур и Мадрид.

Најбољих 30 градова свијета за 2026. годину:

  1. Њујорк
  2. Лондон
  3. Париз
  4. Сијетл
  5. Сан Франциско
  6. Даблин
  7. Бостон
  8. Сан Хозе
  9. Токио
  10. Цирих
  11. Осло
  12. Лос Анђелес
  13. Сиднеј
  14. Вашингтон
  15. Стокхолм
  16. Мелбурн
  17. Далас
  18. Копенхаген
  19. Минхен
  20. Торонто
  21. Амстердам
  22. Берлин
  23. Женева
  24. Ванкувер
  25. Брисел
  26. Хелсинки
  27. Луксембург
  28. Хјустон
  29. Сингапур
  30. Мадрид

Азија све важнија на свјетској мапи

Иако се Њујорк, Лондон и Париз и даље налазе на самом врху захваљујући снажним економијама, великом броју образованих становника и стабилним институцијама, аутори истраживања примјећују и све снажнији утицај азијских градова.

Шенжен, Тајпеј, Куала Лумпур и Хо Ши Мин само су неки од градова чији развој привлачи све већу пажњу. Њихов успон показује колико се економска географија свијета мијења и колико ће азијски центри у будућности имати значајнију улогу.

У овогодишње издање уведена је и нова категорија „Градови које треба пратити“ („Cities to Watch“). У њој се налази по пет градова из сваке регије за које се очекује снажан економски раст и значајан напредак на будућим ранг-листама.

Њујорк
Њујорк
Tanjug / AP / Frank Franklin

Шта је заједничко градовима који су се нашли на самом врху?

Привлаче људе и таленте из цијелог свијета. Једна од најважнијих карактеристика најбоље рангираних градова јесте њихов људски капитал. Ова категорија обухвата образовање, вјештине и разноликост становништва, али и способност града да привуче људе из различитих дијелова свијета.

Бостон, који је заузео седмо мјесто, посебно се издваја захваљујући великом броју престижних универзитета. Концентрација образованих људи подстиче развој такозване економије знања и доприноси високим приходима становника.

Даблин, који се налази на шестом мјесту, такође има веома образовану радну снагу, због чега је постао привлачан великим технолошким компанијама попут Гугла, Мете и Мајкрософта.

Лондон је, према индексу, најбољи град на свијету када је ријеч о људском капиталу. Готово 40 одсто његових становника рођено је ван Велике Британије, што је значајно утицало и на његову културну и гастрономску понуду.

Не ослањају се само на економију

Високе плате и снажна економија нису довољне да би град био добро мјесто за живот. Важну улогу имају култура, јавни простори, доступност садржаја и све оно што свакодневни живот чини квалитетнијим.

Париз је трећи на укупној листи, а посебно високе оцјене добио је управо за квалитет живота. Француска престоница има око 130 музеја, док 11 градских музеја од 2001. године омогућава бесплатан улаз на сталне поставке.

Сијетл, који је четврти на листи, познат је по богатој музичкој и умјетничкој сцени, али и по пројектима којима се град прилагођава потребама становника. Један од таквих примјера је Вотерфронт парк, изграђен на простору некадашњег аутопута, који је претворен у јавни простор за шетњу уз обалу залива Пјуџет Саунд.

Чине град чистијим и живот једноставнијим

Квалитет живота тешко је замислити без чистог ваздуха, функционалног превоза и доброг управљања градским простором. Управо због тога животна средина представља једну од пет кључних категорија индекса.

Лондон, упркос својој величини, остварује добре резултате захваљујући мјерама попут наплате уласка у одређене дијелове града и зона ултраниских емисија, које имају за циљ да смање саобраћај и загађење.

Сан Франциско се издваја развијеном мрежом јавног превоза, која смањује зависност од аутомобила, док Даблин добре резултате дугује ниском нивоу загађења и плану да до 2030. године постигне климатску неутралност.

Технологију користе као предност

Још једна заједничка карактеристика водећих градова јесте способност да брзо прихватају нове технологије и улажу у иновације.

Сан Хозе, који се налази на осмом мјесту, смјештен је у срцу Силицијумске долине и има највећи БДП по становнику међу свим градовима обухваћеним индексом. У оближњем Сан Франциску аутономна возила без возача већ су дио свакодневног живота, што показује колико се нове технологије брзо интегришу у урбану средину, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

градови

Њујорк

Животна средина

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