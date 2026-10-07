Ово су најбољи градови свијета за 2026: Прво мјесто припало великој свјетској метрополи

Аутор:АТВ редакција
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Шта један град чини довољно добрим да се нађе на самом врху свјетске листе? Да ли су то снажна економија, високе плате и развијена инфраструктура или квалитет живота, култура и чист ваздух?
Према Индексу глобалних градова за 2026. годину, који је објавио Оксфорд Економикс, одговор је заправо комбинација свега наведеног.
Овогодишње истраживање обухватило је 1.000 највећих градова свијета, који су анализирани кроз пет кључних категорија: економију, људски капитал, квалитет живота, животну средину и управљање. Циљ није само да се утврди који градови данас најбоље функционишу, већ и да се процијени њихов потенцијал за будући развој.
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На врху листе поново се налазе неки од најпознатијих свјетских градова. Прво мјесто заузео је Њујорк, док су иза њега Лондон и Париз. Високо су рангирани и Сијетл, Сан Франциско и Даблин, а међу првих 30 нашли су се и Токио, Цирих, Сиднеј, Амстердам, Сингапур и Мадрид.
Иако се Њујорк, Лондон и Париз и даље налазе на самом врху захваљујући снажним економијама, великом броју образованих становника и стабилним институцијама, аутори истраживања примјећују и све снажнији утицај азијских градова.
Шенжен, Тајпеј, Куала Лумпур и Хо Ши Мин само су неки од градова чији развој привлачи све већу пажњу. Њихов успон показује колико се економска географија свијета мијења и колико ће азијски центри у будућности имати значајнију улогу.
У овогодишње издање уведена је и нова категорија „Градови које треба пратити“ („Cities to Watch“). У њој се налази по пет градова из сваке регије за које се очекује снажан економски раст и значајан напредак на будућим ранг-листама.
Привлаче људе и таленте из цијелог свијета. Једна од најважнијих карактеристика најбоље рангираних градова јесте њихов људски капитал. Ова категорија обухвата образовање, вјештине и разноликост становништва, али и способност града да привуче људе из различитих дијелова свијета.
Бостон, који је заузео седмо мјесто, посебно се издваја захваљујући великом броју престижних универзитета. Концентрација образованих људи подстиче развој такозване економије знања и доприноси високим приходима становника.
Даблин, који се налази на шестом мјесту, такође има веома образовану радну снагу, због чега је постао привлачан великим технолошким компанијама попут Гугла, Мете и Мајкрософта.
Лондон је, према индексу, најбољи град на свијету када је ријеч о људском капиталу. Готово 40 одсто његових становника рођено је ван Велике Британије, што је значајно утицало и на његову културну и гастрономску понуду.
Високе плате и снажна економија нису довољне да би град био добро мјесто за живот. Важну улогу имају култура, јавни простори, доступност садржаја и све оно што свакодневни живот чини квалитетнијим.
Париз је трећи на укупној листи, а посебно високе оцјене добио је управо за квалитет живота. Француска престоница има око 130 музеја, док 11 градских музеја од 2001. године омогућава бесплатан улаз на сталне поставке.
Сијетл, који је четврти на листи, познат је по богатој музичкој и умјетничкој сцени, али и по пројектима којима се град прилагођава потребама становника. Један од таквих примјера је Вотерфронт парк, изграђен на простору некадашњег аутопута, који је претворен у јавни простор за шетњу уз обалу залива Пјуџет Саунд.
Квалитет живота тешко је замислити без чистог ваздуха, функционалног превоза и доброг управљања градским простором. Управо због тога животна средина представља једну од пет кључних категорија индекса.
Лондон, упркос својој величини, остварује добре резултате захваљујући мјерама попут наплате уласка у одређене дијелове града и зона ултраниских емисија, које имају за циљ да смање саобраћај и загађење.
Сан Франциско се издваја развијеном мрежом јавног превоза, која смањује зависност од аутомобила, док Даблин добре резултате дугује ниском нивоу загађења и плану да до 2030. године постигне климатску неутралност.
Још једна заједничка карактеристика водећих градова јесте способност да брзо прихватају нове технологије и улажу у иновације.
Сан Хозе, који се налази на осмом мјесту, смјештен је у срцу Силицијумске долине и има највећи БДП по становнику међу свим градовима обухваћеним индексом. У оближњем Сан Франциску аутономна возила без возача већ су дио свакодневног живота, што показује колико се нове технологије брзо интегришу у урбану средину, преноси Мондо.
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