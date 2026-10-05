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Три знака од сутра добијају озбиљан новац

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05.10.2026 20:53

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Колекција евро новчаница које излазе из коверте на дрвеној површини.
Фото: pexels/Markus Spiske

Магична конјункција Мјесеца и Јупитера у знаку Лава доноси нам снове о великим успјесима, али и огроман потенцијал да те снове претворимо у стварност.

Овај моћни транзит усмерава нашу енергију и циљеве ка озбиљном финансијском приливу.

А зашто и не би? Новац нам је свима потребан, а три хороскопска знака коначно дочекују свој тренутак да стану у ред за космичко обиље.

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Ево ко 6. октобра широм отвара врата финансијском успјеху:

1. Рак

Каква предивна промјена - овог пута сте ви ти који примају новац, умјесто да га само трошите! Када Мјесец направи конјункцију са Јупитером у ватреном Лаву, главна ријеч у универзуму постаје ширење.

Свему чему у овом тренутку посветите пажњу има потенцијал да масовно расте и развија се. Зато је од пресудног значаја да своје мисли усмјерите ка позитивним стварима и побољшању живота.

У вашем случају, мало више новца на рачуну направиће огромну разлику. Добра вијест је да је тај прилив већ на путу ка вама - спремни сте и отворени за успјех који вам коначно долази.

2. Стријелац

Ово је твој дан! У твом животу се тренутно дешава толико тога, а сви путеви воде ка озбиљном финансијском добитку. Под утицајем конјункције Мјесеца и Јупитера у Лаву, новац дословно почиње да тече у твом правцу.

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Јупитер, твоја владајућа планета среће и обиља, увијек чува твоја леђа. Када споји снаге са Мјесецом, добијаш тачно оно што желиш — а то је тренутно финансијска сигурност. Нема ничег лошег у тој жељи, а универзум је више него спреман да ти је испуни. Припреми се, јер ово може бити изузетно велика прилика!

3. Водолија

Финансијски успјех није резервисан само за друге — он је дио и твоје судбине, а ти си то коначно схватио. Више нема места сумњи; твоја вјера у сопствено богатство сада је непоколебљива.

Конјункција Мјесеца и Јупитера јасно ти ставља до знања колику моћ привлачења посједујеш. Вјерујеш у снагу своје воље и управо зато успеваш да покренеш околности у своју корист.

Вријеме је да наплатиш свој труд! Новац стиже, а твој задатак је да направиш паметне потезе како овај прилив не би био само привремен, већ наставио да расте.

(Она.рс)

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Тагови :

новац

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