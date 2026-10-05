Мреже горе: Момак из Србије сазнао да му је бивша прославила годину дана везе 10 мјесеци након њиховог раскида

Аутор:АТВ редакција
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Разлаз након дугогодишње везе сам по себи представља тежи животни ударац, али за једног младог момка из Србије, јучерашњи дан донио је сазнање које пркоси не само основној математици, већ и сваком осјећају за лојалност и искреност.
Наиме, његов петогодишњи емотивни однос званично је окончан 1. децембра прошле године, када је дјевојка одлучила да стави тачку на њихову заједничку причу.
Иако је период након раскида сам по себи био изазован, прави хладан туш услиједио је тек јуче.
Момак је сасвим случајно сазнао да је његова бивша партнерка прославила прву годишњицу везе са новим дечком тачно 4. октобра.
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Једноставном рачуница долази се до поражавајуће чињенице: док су у октобру и новембру прошле године још увијек били у званичној петогодишњој вези, друга прича је већ увелико трајала и градила се иза његових леђа.
"Управо сам сазнао да је моја бивша дјевојка, која је 1. децембра прошле године раскинула нашу петогодишњу везу, јуче прославила годину дана везе са новим дечком. Не постоји ријеч која може да опише како се осјећам", написао је овај момак на друштвеној мрежи Икс.
Његова објава прикупила је стотине хиљада прегледа и стотине коментара подршке људи који су се саосјећали са његовом ситуацијом или дијелили слична искуства.
Многи корисници покушали су да му пруже утјеху и удјели ријечи подршке.
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"Имам потребу да ти се обратим иако се не познајемо, јер то што си управо написао је слично ономе што се мени десило прије 10-ак година," написао је један корисник.
"Из ове перспективе, могу ти рећи да све то дође на своје. Само се не бој. Све ће то бити добро", написао је.
Други су скренули пажњу на то да је ово заправо његова победа, иако тренутно тако не дјелује: "Осјећај се премоћно јер си ти на добитку свакако што те је Бог склонио од такве особе. Сваки неуспјех је шанса да се нова врата отворе и да нешто ново и боље уђе у живот".
Неколицина је понудила и дозу црног хумора: "И ти треба да славиш и да честиташ човјеку јер те је спасио".
Стручњаци за партнерске односе често истичу да је сазнање о двоструком животу партнера један од најтежих облика емотивне издаје, јер не руши само садашњост, већ ретроактивно мења и скрнави све лијепе успомене из прошлости.
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