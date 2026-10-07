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ЕУ уводи строжија правила за повратак миграната, могуће и трајне забране улазака

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07.10.2026 09:01

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Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Antonio Sempere

Министри унутрашњих послова Европске уније постигли су договор о строжим правилима за повратак миграната. Циљ нових мјера је да се фокус миграционе политике са административних поступака преусмјери на ефикасније спровођење одлука о повратку.

Договор је постигнут на састанку Савјета за унутрашње послове у Луксембургу 1. октобра, преноси Јуроњуз.

Према новим одредбама, особе које немају право на боравак у Европској унији мораће да сарађују са властима током поступка повратка. У случају одбијања сарадње, могле би бити санкционисане смањењем социјалних накнада, новчаним казнама или кривичним пријавама.

Уводи се и нови европски налог за повратак, који ће државама чланицама омогућити да међусобно признају одлуке о депортацији које су донијеле друге чланице.

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Систем ће бити ревидиран након три године. За особе које се сматрају безбједносном пријетњом државе ће моћи да уведу трајне забране уласка и одреде притвор у трајању дужем од 24 мјесеца.

Правила омогућавају и успостављање центара за повратак у земљама изван ЕУ. Нове мјере не односе се на малољетнике без пратње, а на снагу би требало да ступе у наредним седмицама.

Пад долазака, али и низак број повратака

До промјене политике долази након што је на састанку у Минхену 26. септембра европски комесар за миграције Магнус Брунер изнио податак да је број нерегуларних долазака у посљедње двије године смањен за 55 одсто.

Ипак, број особа које су заиста враћене у матичне земље и даље је низак. Током 2025. године власти у ЕУ наложиле су повратак за готово 492.000 људи, али је Унију напустило само 135.000.

Грчки министар миграција Танос Плеврис најавио је да би први центар за повратак могао да буде отворен у другој половини 2027. године у једној од афричких држава, али није прецизирао о којој земљи је ријеч.

С друге стране, Канцеларија Уједињених нација за људска права изразила је забринутост због нових правила. Из ове институције упозорили су да новом законодавству недостају јасне одредбе о надзору, праву на жалбу и условима у земљама које би прихватиле враћене мигранте.

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Тагови :

Мигранти

Европска унија

правила

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