ЕУ уводи строжија правила за повратак миграната, могуће и трајне забране улазака

Аутор:АТВ редакција
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Министри унутрашњих послова Европске уније постигли су договор о строжим правилима за повратак миграната. Циљ нових мјера је да се фокус миграционе политике са административних поступака преусмјери на ефикасније спровођење одлука о повратку.
Договор је постигнут на састанку Савјета за унутрашње послове у Луксембургу 1. октобра, преноси Јуроњуз.
Према новим одредбама, особе које немају право на боравак у Европској унији мораће да сарађују са властима током поступка повратка. У случају одбијања сарадње, могле би бити санкционисане смањењем социјалних накнада, новчаним казнама или кривичним пријавама.
Уводи се и нови европски налог за повратак, који ће државама чланицама омогућити да међусобно признају одлуке о депортацији које су донијеле друге чланице.
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Систем ће бити ревидиран након три године. За особе које се сматрају безбједносном пријетњом државе ће моћи да уведу трајне забране уласка и одреде притвор у трајању дужем од 24 мјесеца.
Правила омогућавају и успостављање центара за повратак у земљама изван ЕУ. Нове мјере не односе се на малољетнике без пратње, а на снагу би требало да ступе у наредним седмицама.
До промјене политике долази након што је на састанку у Минхену 26. септембра европски комесар за миграције Магнус Брунер изнио податак да је број нерегуларних долазака у посљедње двије године смањен за 55 одсто.
Ипак, број особа које су заиста враћене у матичне земље и даље је низак. Током 2025. године власти у ЕУ наложиле су повратак за готово 492.000 људи, али је Унију напустило само 135.000.
Грчки министар миграција Танос Плеврис најавио је да би први центар за повратак могао да буде отворен у другој половини 2027. године у једној од афричких држава, али није прецизирао о којој земљи је ријеч.
С друге стране, Канцеларија Уједињених нација за људска права изразила је забринутост због нових правила. Из ове институције упозорили су да новом законодавству недостају јасне одредбе о надзору, праву на жалбу и условима у земљама које би прихватиле враћене мигранте.
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