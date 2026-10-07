"Шта би са људским правима?" Захарова о сукобима француске полиције са средњошколцима

Аутор:АТВ редакција
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Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, упитала је Париз о "људским правима" поводом извјештаја о сукобима полиције са средњошколцима који су изашли на протесте у Француској.
"Нормално је да у Паризу полиција лема сопствену дјецу. Шта би са забринутошћу и људским правима у Јелисејској палати? Не чујем Кају Калас и остале становнике 'дивне баште' – огласите се", написала је она на Телеграму.
Раније је АФП, позивајући се на податке Министарства унутрашњих послова Француске, известио да је 6. октобра широм земље у протестима средњошколаца учествовало 256.000 људи.
Протести средњошколаца почели су крајем септембра у региону Ил де Франс, а сада су се проширили на цијелу Француску. Учесници протеста буне се због преоптерећеног распореда, недостатка наставника и других проблема у систему образовања.
На појединим мјестима протести су прерасли у нереде и сукобе са полицијом. Припадници снага реда су за то вријеме привели више од 6.000 људи, а у 90 одсто случајева радило се о малољетницима.
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