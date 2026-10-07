Трамп о узроцима протеста у Француској: "Није ријеч о школи, него о исламу"

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Амерички предсједник Доналд Трамп коментарисао је велике протесте у Француској казавши како ислам жели преузети земљу.
Он сматра како демонстранти у Француској не протестују због проблема у школама.
"Оно што се догађа у Француској није ништа друго него неконтролисана масовна миграција. Овдје није ријеч о школама, него о исламу који жели преузети некада велику земљу", написао је Трамп на мрежи Truth Social.
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Подсјетимо да су протести у Француској почели као ученички покрет због стања у средњим школама, недостатка радника, услова рада и других проблема у образовном систему, а потом су се проширили и на друге групе.
У протестима учествују ученици, наставници, родитељи и синдикати, а дио окупљања је обиљежен сукобима с полицијом и нередима.
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