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Трамп о узроцима протеста у Француској: "Није ријеч о школи, него о исламу"

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07.10.2026 07:39

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у Овалној соби БИЈеле куће, у срИЈеду, 30. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп коментарисао је велике протесте у Француској казавши како ислам жели преузети земљу.

Он сматра како демонстранти у Француској не протестују због проблема у школама.

"Оно што се догађа у Француској није ништа друго него неконтролисана масовна миграција. Овд‌је није ријеч о школама, него о исламу који жели преузети некада велику земљу", написао је Трамп на мрежи Truth Social.

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Подсјетимо да су протести у Француској почели као ученички покрет због стања у средњим школама, недостатка радника, услова рада и других проблема у образовном систему, а потом су се проширили и на друге групе.

У протестима учествују ученици, наставници, родитељи и синдикати, а дио окупљања је обиљежен сукобима с полицијом и нередима.

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Тагови :

Доналд Трамп

Француска

Протести

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