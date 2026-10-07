Наставак сукоба у Саудијској Арабији: Катар посредује између Вашингтона и Техерана

Аутор:АТВ редакција
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У Јемену је због ескалације сукоба са Хутима од почетка августа расељено више од 130.000 људи, док су напади погодили и два аеродрома у Саудијској Арабији.
Израелске снаге припремају се за могући сукоб са Палестинском управом на Западној обали, уз најаву кратке и снажне војне операције. Катар у међувремену посредује у настојањима да се наставе преговори Вашингтона и Техерана.
Бијела кућа демантовала је да је предсједник САД Доналд Трамп позвао Иран да нападне Лос Анђелес и Сан Дијего, наводећи да је говорио о посљедицама које би нуклеарни Иран представљао за америчке градове, док су демократе његове изјаве оцијениле као опасне.
Истовремено, посљедице регионалне ескалације све су израженије у Јемену, гдје је, према подацима Агенције Уједињених нација за избјеглице, од почетка августа расељено више од 130.000 људи, док је Свјетска здравствена организација забиљежила 959 погинулих и 4.207 рањених од 6. августа до 2. октобра.
У међувремену, израелски министар одбране Израел Кац обавијестио је чланове владе о војним припремама за могући сукоб са Палестинском управом на Западној обали, који би, како је навео, укључио копнене и ваздушне снаге и био кратак и снажан.
Док се тензије шире регионом, Катар наставља да посредује између Вашингтона и Техерана, а директор за медије катарског Министарства спољних послова Ибрахим Султан ел Хашими потврдио је да су у току контакти и посјете с циљем наставка преговора САД и Ирана.
Додатно заоштравање забиљежено је у Саудијској Арабији, гдје су у понедјељак увече Хути гађали аеродром у Џизану и међународни аеродром у Наџрану, при чему су три особе лакше повријеђене, а причињена је мања материјална штета.
(РТС)
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