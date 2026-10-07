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Величанствен опроштај од највећег: Аргентинци у сузама испратили Месија

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07.10.2026 07:26

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Величанствен опроштај од највећег: Аргентинци у сузама испратили Месија
Фото: Tanjug / AP / Gustavo Garello

Један од најбољих фудбалера у историји Лионел Меси опростио се од репрезентације Аргентине голом и са двије асистенције у побједи против Бенина резултатом 3:0.

Пред 80.000 гледалаца на „Монументалу“ Меси је асистирао Николасу Отамендију у 48. и Нику Пазу у 61, да би у 71. минуту погодио из пенала и ставио тачку на фантастичну каријеру у дресу „гаучоса“.

Остаће записано да је одиграо рекордних 208 утакмица и постигао рекордних 126 голова.

Лео Меси
Лео Меси
Tanjug / AP / Gustavo Garello

Освојио је Мундијал у Катару, двије Копа Америке и Финалисиму.

Меси је из центра терена поручио публици: „Био је велики понос носити овај дрес више од 20 година. Никада се нисам престао борити, никада нисам престао давати све од себе. Волио бих се заувијек враћати, јер играти за репрезентацију Аргентине је најљепша ствар која вам се може догодити.“

Мбапе се дирљивом поруком опростио од Месија, назвао га најбољим свих времена

Француски фудбалер Килијан Мбапе опростио се од Лионела Месија изузетно емотивном поруком на друштвеним мрежама.

Уз дирљиве ријечи о крају једне велике ере, француски нападач подијелио је и неколико заједничких фотографија на којима се срдачно поздрављају и грле.

Посебну пажњу привукла је фотографија на којој се налази легендарни Аргентинац уз натпис „ГОАТ“, што јасно показује ко је за њега највећи свих времена.

Мбапе је у својој објави истакао како се данас опраштамо од дијела нашег дјетињства и мноштва неизбрисивих успомена.

Подсјетио је на трновит пут свог бившег саиграча, нагласивши како га је Аргентина видјела како пада, али и како се подиже да испуни наизглед немогућ сан.

Уз то је додао да је цијели свијет имао огромну привилегију свједочити његовом успону и фудбалској генијалности.

У име највеће заједнице својих фанова, Француз се кратко и јасно захвалио за све прелијепе емоције и потезе које је Меси оставио иза себе.

Свој дирљиви опроштај закључио је поруком да ће то трајати заувијек, чиме је изазвао лавину одушевљења међу љубитељима фудбала широм свијета.

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Тагови :

Лео Меси

Фудбал

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