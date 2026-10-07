Пјанић ухваћен у лажи због Роналда!

Аутор:АТВ редакција
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Миралем Пјанић нашао се на "стубу срама" након што су корисници интернета пронашли снимак утакмице Наполи – Јувентус из 2019. године, који доводи у питање његову недавну причу о Кристијану Роналду.
Бивши репрезентативац Босне и Херцеговине недавно је, током панела на Фестивалу спорта у Тренту, испричао анегдоту из времена док је носио дрес Јувентуса, тврдећи да је Масимилијано Алегри својевремено "на кварњака" склањао Кристијана Роналда како би Пјанићу препустио извођење прекида.
"Имам једну анегдоту о овоме. Играли смо против Наполија, постигао сам гол из слободног ударца, чудно, са Кристијаном Роналдом на терену", рекао је Пјанић.
Потом је објаснио да је Алегри искористио ситуацију у којој је Роналдо остао на трави послије дуела.
"Кристијано Роналдо је изнудио слободан ударац, мислим да је Мерет добио црвени картон због тога. Макс Алегри је видио Криса како на земљи додирује своје кољено и одмах је послао физиотерапеуте да му помогну. Позиција за ударац је била веома повољна, па је извукао Кристијана са терена и дозволио ми да ја изведем прекид. И постигао сам гол из њега! То је био једини начин да дођем до лопте, хвала ти, Максе!"
Међутим, управо је овај дио Пјанићеве приче постао проблем.
На друштвеним мрежама појавио се снимак поменуте ситуације, а корисници су указали на детаљ који директно демантује Пјанића.
Bosanac uhvaćen da laže
ma nemoguce— ILLEGAL (@illegalbrate) October 5, 2026
На снимку се јасно види Роналдо на терену иза Пјанића у тренутку када се фудбалер из БиХ спрема да изведе слободан ударац, а затим се и обилато радовао голу који је услиједио.
Због тога је Пјанић експресно оптужен да је "ухваћен у лажи", а његова прича постала је предмет бројних коментара и подсмјеха на друштвеним мрежама.
Посебно је занимљиво што је Пјанић своју анегдоту представио као примјер Алегријеве домишљатости и начина на који је италијански тренер успевијао да пронађе простор за њега поред једног од највећих извођача слободних удараца свог времена.
Статистика, додуше, иде у прилог Пјанићу када је реч о прекидима. Он је, уз Паула Дибалу, био један од најпоузданијих извођача Јувентуса. Роналдо је, с друге стране, током периода у Јувентусу извео чак 98 слободних удараца у Серији А, а погодио је само једном.
Ипак, умјесто приче о Алегријевом "трику", главна тема сада је снимак који је Пјанићеву верзију догађаја довео у питање.
"Ухваћен на дјелу" и "Пјанић лаже" само су неки од коментара који се могу пронаћи на друштвеним мрежама, гдје се полемика о овој анегдоти и даље захуктава.
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