„Одговорност је моја“: Роналдо открио шта се заиста догодило у репрезентацији

Аутор:АТВ редакција
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Португалски фудбалер Кристијано Роналдо саопштио је да не жели да се повуче из репрезентације и да је спреман да прихвати казну Фудбалског савеза Португалије због напуштања кампа националног тима.
Португалија је 27. септембра у гостима побиједила Норвешку (2:1) у другом колу Лиге нација, а селектор Жорж Жезус одлучио је да Роналдо први пут послије 18 година читав меч пресједи на клупи за резерве.
Роналдо је потом самоиницијативно напустио тренинг камп националног тима, па је пропустио мечеве против Данске (4:2) и Норвешке (2:1). Најавио је тада на Инстаграму да ће у догледно вријеме саопштити Португалцима истину о разлозима који су мотивисали његов одлазак из репрезентације.
Сада је чувени португалски фудбалер у саопштењу открио да је послије овогодишњег Свјетског првенства озбиљно размишљао о завршетку репрезентативне каријере, али да га је предсједник Фудбалског савеза Португалије (ФПФ) Педро Проенса убijедио да промијени одлуку.
Прихватио је, тврди, план који му је представио селектор Жезус, али каже да договор на крају није испоштован. Истиче да је Жезус на конференцији за медије, умјесто јавног објашњења које су, према Роналдовим ријечима, претходно договорили, наступио потпуно другачијим тоном како би нагласио свој ауторитет.
„Одлучио сам да напустим камп, не чекајући још прекршених обећања. За мене је истина и даље најважнија ствар у односима међу људима. Колико год бољело, желим да ми људи говоре истину“, нагласио је Роналдо.
Признао је да је погријешио зато што је самоиницијативно напустио тренинг камп и преузео је пуну одговорност за тај потез.
„Извињење дугујем и својим саиграчима из репрезентације зато што сам напустио камп. Упркос потпуном губитку повјерења у ријеч селектора, није требало то да урадим. Одговорност је моја“, поручио је капитен португалске селекције.
Роналдо је истакао да је спреман да прихвати казну Савеза.
„Посљедице мојих поступака мора да процијени и казни ФПФ. Разумијем да за ту казну не би требало да постоје олакшавајуће околности. Ја нисам било који играч. Ја сам капитен, то је отежавајућа околност. Правила морају да буду иста за све, без обзира на статус“, истакао је Роналдо.
На крају саопштења поручио је да још увијек не намјерава да заврши репрезентативну каријеру.
„Ако будем физички спреман, ако будем играо за свој клуб и, надам се, постизао голове, послије одслужења казне која ми буде изречена бићу на располагању националном тиму, као што сам увијек био, да се борим и побјеђујем за нашу репрезентацију“, нагласио је Роналдо, преноси Срна.
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