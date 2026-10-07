Русија засула Кијев ракетама и дроновима – горе четврти

Аутор:АТВ редакција
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Најмање двије особе погинуле су у Кијеву као посљедица напада руских снага, саопштили су јутрос градоначелник Кијева Виталиј Кличко и Војна управа града Кијева.
"Нажалост, двије особе су погинуле услед непријатељског напада у Дарничком округу. Изражавамо саучешће њиховим породицама и вољенима", саопштила је Војна управа на Телеграму, преноси Укринформ.
Током ноћи, Војна управа је прогласила најприје ваздушну узбуну због пријетње од ракетног напада, а потом и позвала становнике Кијева да оду у најближа склоништа.
Градоначелник Кијева Виталиј Кличко рекао је и да је пријављена штета од напада и више округа, као и да су службе хитне помоћи на лицу мјеста.
"У Дарницком округу избио је пожар као посљедица напада. Двије особе су спасене током гашења пожара. Пронађена су тијела двије погинуле особе", објавио је Кличко на Телеграму, а преноси Танјуг.
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