Стиже новитет на граничним прелазима у БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Гранична полиција Босне и Херцеговине планира нову инвестицију у систем за аутоматско очитавање регистарских таблица на граничним прелазима, а за опрему потребну за његово одржавање и надоградњу предвиђено је 256.400 КМ без ПДВ-а.
Тендер је објављен 5. октобра и односи се на инфраструктуру која омогућава рад система за аутоматско препознавање регистарских ознака возила која пролазе кроз граничне прелазе у Босни и Херцеговини.
Највећи дио планиране инвестиције односи се на надоградњу Дата центра Граничне полиције БиХ.
За проширење капацитета за похрањивање података предвиђено је 210.400 КМ без ПДВ-а, што чини више од 80 одсто укупне процијењене вриједности набавке.
Таква инфраструктура важна је за обраду и чување података које систем прикупља приликом аутоматског очитавања регистарских ознака.
Преосталих 46.000 КМ распоређено је на још двије цјелине.
Србија
На граничном прелазу пронађено 202.500 паклица цигарета, ухапшен мушкарац
За мрежну опрему, односно порт "switch" уређаје, предвиђено је 23.000 КМ, док је исти износ планиран за АПЦ батерије које служе за стабилно напајање информатичке инфраструктуре и заштиту система у случају проблема с електричном енергијом.
Све три цјелине повезане су с постојећим системом аутоматског препознавања регистарских таблица.
Систем користи камере које региструју возило и аутоматски препознају регистарску ознаку.
На тај начин полицијски службеници могу брже извршити провјеру возила без ручног уношења података са сваке регистарске таблице.
Таква технологија посебно је корисна приликом провјере да ли се одређено возило или регистарска ознака налази у полицијским евиденцијама, као и приликом контроле већег броја возила на фреквентним граничним прелазима.
Друштво
Промијенили сте презиме у пасошу, али не у визи: Могу ли вас вратити са границе?
Нова набавка не значи да Гранична полиција БиХ тек почиње користити аутоматско очитавање регистарских таблица.
Из садржаја тендера произлази да се ради о одржавању и надоградњи постојећег система, при чему је највећа инвестиција усмјерена управо на повећање капацитета Дата центра.
Набавка је подијељена у три цјелине, па се заинтересоване компаније могу пријавити за једну или више њих. Посао ће бити додијељен према критерију најниже понуђене цијене.
Ако се на процијењену вриједност од 256.400 КМ обрачуна ПДВ, укупна вриједност набавке могла би се приближити износу од 300.000 КМ, зависно од понуда које стигну на тендер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч3
БиХ
12 ч0
БиХ
15 ч2
БиХ
15 ч0
Најновије
Најчитаније
11
01
10
49
10
47
10
37
10
32
Тренутно на програму