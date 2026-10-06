Човић најавио састанке са побједницима избора

Аутор:АТВ редакција
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Драган Човић, предсједник ХДЗ-а БиХ, најавио је да би већ наредне седмице требало да буду одржани први састанци представника странака које су освојиле највише гласова, а разговори би могли бити организовани у Мостару, Сарајеву или Бањалуци.
Говорећи о новом сазиву домова народа, Човић је изразио очекивање да ће ХДЗ БиХ имати више делегата него у садашњем сазиву, наводећи да су контакти са побједницима из друга два народа већ успостављени.
"Логично би било да они који су добили највише гласова у једном, другом и трећем народу међусобно комуницирају и закажу те састанке. Сигуран сам да ћемо идуће седмице имати састанке, било да су у Мостару, Сарајеву или Бањалуци. То је питање договора, али партнерски су односи такви да не видим ту проблема", рекао је Човић, преноси РТВ Херцег-Босне.
Како је појаснио, ријеч би била о првим, прелиминарним разговорима на којима би требало да буде утврђена динамика будућих преговора.
Човић је говорио и о могућој подјели функција у будућој власти, наводећи да је дио односа унапријед дефинисан.
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"Знамо да ће овај пут Бошњак бити предсједавајући Савјета министара, а онда то само по себи тражи неке договоре и око неких других ресора, али рано је још око тих детаља причати. Најважније је да имамо једно увјерење да смо завршили процес избора, да остаје иза нас и да се окренемо будућности", истакао је Човић.
Као кључне приоритете ХДЗ-а БиХ Човић је издвојио европски пут Босне и Херцеговине и измјене Изборног закона.
"То је приоритет свих приоритета. Значи, ради Босне и Херцеговине, не само ради хрватског народа", поручио је Човић.
Он сматра да питање представљања Хрвата треба ријешити прије наредног изборног циклуса, те очекује да ће будући политички партнери ту тему одмах ставити на преговарачки сто.
"Неке приједлоге већ имамо у парламентарној процедури. Можемо их завршити фактички одмах, а можемо другачије разговарати и о неким другим моделима. Међутим, тај посао треба оставити иза нас. Устав се не треба мијењати за такве ствари, довољно је промијенити Изборни закон", рекао је предсједник ХДЗ-а БиХ.
Поред Изборног закона и европског пута БиХ, Човић је најавио и разговоре о Стратегији до 2040. године.
Према његовим ријечима, тај документ требало би да понуди рјешења за покретање кључних пројеката који би допринијели економској и социјалној стабилности Босне и Херцеговине, преноси РТРС.
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