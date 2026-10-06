Распудић: Комшић је политички монструм

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Посланик у хрватском Сабору Нино Распудић коментаришући изборне резултате у БиХ каже да је Жељко Комшић политички монструм.
Распудић сматра да темељни проблем остаје непромијењен изборни закон. "Добра је ствар што су Хрвати сами изабрали своју представницу у Предсједништву, међутим, то не рјешава проблем јер за четири године можемо поновно добити новог Жељка Комшића", упозорио је.
"Оно на чему морају инсистирати и хрватски представници у БиХ, али и Хрватска, јест промјена изборног закона која ће гарантовати сваком народу да сам изабере своје политичке представнике", додао је.
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Тврди како изборни резултати показују сву апсурдност случаја Жељка Комшића. "Комшић је политички монструм. То је човјек, одмах иза ратних злочинаца, по томе што је учинио БиХ својим дјеловањем", устврдио је.
Рекао је да су избори показали занимљиве односе унутар бошњачког политичког корпуса.
"Овдје се догодила занимљива ствар. Очекивала се тијесна трка између Дениса Бећировића и Бакира Изетбеговића и она је на концу таква и била. Оно што је сада занимљиво, када се анализира бошњачки политички корпус, јест да је СДА однијела прилично велику побједу, али је њен кандидат за Предсједништво изгубио. Ту се очито види да је Бакир Изетбеговић терет странци", напоменуо је.
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Вјерује да ће након избора ситуација бити реалнија јер су Хрвати сами изабрали своју представницу у Предсједништву, али упозорава на положај Хрвата у Средњој Босни.
"Оно што је забрињавајуће за Хрвате и о чему хрватска политика у БиХ мора водити рачуна јест позиција Хрвата у Средњобосанском кантону, гдје су први пут изгубили трећину и могућност контроле", навео је.
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