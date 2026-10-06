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Пожар у Ластви, ватрогасци на терену

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06.10.2026 14:50

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Горње Гранчарево је насељено мјесто у саставу Града Требиња, у Републици Српској, Босна и Херцеговина
Фото: ATV

Велики пожар избио је данас у Ластви, а ватра се шири преко подручја силоса према Горњем Гранчареву, рекао је за АТВ Милош Вучуревић командир ДВ Ластва.

На терену су ватрогасци који се боре са ватреном стихијом и покушавају да спријече даље ширење пожара.

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Тагови :

пожар

Горње Гранчарево

ватрогасац

гашење пожара

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