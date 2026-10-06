Пожар у Ластви, ватрогасци на терену

Аутор:Бојан Носовић
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Велики пожар избио је данас у Ластви, а ватра се шири преко подручја силоса према Горњем Гранчареву, рекао је за АТВ Милош Вучуревић командир ДВ Ластва.
На терену су ватрогасци који се боре са ватреном стихијом и покушавају да спријече даље ширење пожара.
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