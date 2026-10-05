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Вукадиновић: Историјска побједа СНСД-а у Фочи

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05.10.2026 17:01

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Милан Вукадиновић
Фото: Радио Фоча

На територији града Фоча убједљиво највише гласова за све нивое власти на јучерашњим изборима освојили су кандидати СНСД-а.

У односу на Опште изборе прије четири године, за Народну скупштину Републике Српске СНСД је у Фочи добио 12 процената више гласова, односно порастао је са 32 на 44 одсто.

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Предсједник Градског одбора СНСД-а Милан Вукадиновић истиче да је ово историјски успјех ове странке у Фочи, те да никада није била већа разлика у броју гласова за функције предсједника Српске и српског члана Предсједништва БиХ.

"У овом тренутку Саво Минић у Фочи води са више од 1.160 гласова разлике у односу на противкандидата, а Жељка Цвијановић са више од 2.200 гласова. Велико нам је задовољство што смо добили нашег народног посланика Ненада Лаловића, који ће и даље заступати интересе нашег града у институцијама Републике Српске за све оне пројекте које смо договарали са народом и који ће сигуран сам у наредним мјесецима доћи на видјело", каже Вукадиновић.

Он се захвалио грађанима за повјерење, као и коалиционим партнерима за подршку, додавши да су и преостала два кандидата СНСД-а из Фоче Маја Ковачевић Пушара и Немања Лазовић остварили веома добар резултат.

Вукадиновић истиче да СНСД жели да настави да развија Фочу, која је, како наводи, добијањем статуса града окренула нови лист у историји.

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"Да све оне ствари које смо годинама изгубили или нисмо дошли на дневни ред од других центара, уз пуно право тражимо од институција, да рјешавамо путне комуникације и све остале пројекте. Грађани су дали своје мишљење овом подршком и ми сада требамо да оправдамо све оно што они очекују", рекао је Вукадиновић.

Он је поручио да ће се власт предвођена СНСД-ом максимално потрудити да све што је договорено са народом, буде и реализовано, преноси "Радио Фоча".

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Избори 2026

СНСД

Фоча

Милан Вукадиновић

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