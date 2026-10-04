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Минић и Цвијановић убједљиво воде у Требињу

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04.10.2026 20:33

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Лука Петровић
Фото: ATV

Кандидати СНСД-а за српског члана Предсједништва и предсједника Републике Српске према броју до сада обрађених гласачких листића воде у Требињу.

"Овдје имамо убједљиву побједу, никада већу. Сада на двије трећине избројаних преко двије хиљаде гласова разлике", каже Лука Петровић, потпредсједник СНСД-а.

Очекује се разлика око 2.500 до 2.800 гласова предност СНСД-овог кандидата Саву Минића, каже Петровић те додаје да кандидат Жељка Цвијановић такође има убједљиву предност у овој општини.

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Тагови :

Лука Петровић

Требиње

Избори 2026

Саво Минић

Жељка Цвијановић

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