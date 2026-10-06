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Ебола се проширила и на Кенију, преминуо заражени мушкарац

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06.10.2026 15:49

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Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Први случај еболе забиљежен је у Кенији, а заражени мушкарац, иначе кенијски држављанин, недавно је допутовао у Најроби из Демократске Републике Конго

То је данас саопштио кенијски министар здравља Аден Дуале.

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Пацијент је у међувремену преминуо, а здравствене службе до сада су идентификовале 28 његових контаката, међу којима су чланови породице и здравствени радници, рекао је Дуале на конференцији за новинаре, преноси Ројтерс.

Заражени стигао из Конга

Кенијске власти сада покушавају да утврде све контакте преминулог пацијента како би спречиле евентуално даље ширење болести.

Случај је регистрован у тренутку када се Демократска Република Конго суочава са највећом епидемијом еболе, која је званично проглашена средином маја, иако је почела неколико месеци раније.

У тој централноафричкој земљи до сада је забележено више од 8.000 случајева, док је број преминулих премашио 4.000, пише Блиц.

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Епидемија се раније проширила и на Уганду.

Та земља пријавила је укупно 20 случајева еболе и два смртна исхода, али је Свјетска здравствена организација у августу саопштила да је болест у Уганди искорењена.

Сада је први случај потврђен и у Кенији, након што је заражени држављанин те земље допутовао из Демократске Републике Конго.

Како се преноси ебола?

Ебола се шири директним контактом са тјелесним течностима заражених особа.

Болест може да изазове високу температуру, повраћање и дијареју, док у најтежим случајевима може доћи до унутрашњег и спољашњег крварења.

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Кенијске здравствене службе сада прате идентификоване контакте пацијента и предузимају мјере како би се утврдило да ли је још неко био изложен вирусу.

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Тагови :

ебола

Ебола вирус

Кенија

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