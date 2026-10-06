Ебола се проширила и на Кенију, преминуо заражени мушкарац

Аутор:АТВ редакција
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Први случај еболе забиљежен је у Кенији, а заражени мушкарац, иначе кенијски држављанин, недавно је допутовао у Најроби из Демократске Републике Конго
То је данас саопштио кенијски министар здравља Аден Дуале.
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Пацијент је у међувремену преминуо, а здравствене службе до сада су идентификовале 28 његових контаката, међу којима су чланови породице и здравствени радници, рекао је Дуале на конференцији за новинаре, преноси Ројтерс.
Кенијске власти сада покушавају да утврде све контакте преминулог пацијента како би спречиле евентуално даље ширење болести.
Случај је регистрован у тренутку када се Демократска Република Конго суочава са највећом епидемијом еболе, која је званично проглашена средином маја, иако је почела неколико месеци раније.
У тој централноафричкој земљи до сада је забележено више од 8.000 случајева, док је број преминулих премашио 4.000, пише Блиц.
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Епидемија се раније проширила и на Уганду.
Та земља пријавила је укупно 20 случајева еболе и два смртна исхода, али је Свјетска здравствена организација у августу саопштила да је болест у Уганди искорењена.
Сада је први случај потврђен и у Кенији, након што је заражени држављанин те земље допутовао из Демократске Републике Конго.
Ебола се шири директним контактом са тјелесним течностима заражених особа.
Болест може да изазове високу температуру, повраћање и дијареју, док у најтежим случајевима може доћи до унутрашњег и спољашњег крварења.
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Кенијске здравствене службе сада прате идентификоване контакте пацијента и предузимају мјере како би се утврдило да ли је још неко био изложен вирусу.
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