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Њемачка би до 2045. могла изгубити два милиона становника

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06.10.2026 15:27

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Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.
Фото: pexels/Claudia Solano

Број становника у Њемачкој биће смањен на око 81,8 милиона до 2045. године са тренутних 83,3 милиона, према студији коју је представио Берлински институт за становништво и развој.

Из института је саопштено да се очекује да ће више од двије трећине од 400 њемачких општина и градова доживјети пад броја становника, као и готово 200 регија које су прије само неколико година биљежиле раст.

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Институт и Фондација Вистенрот засновали су истраживање на 26 индикатора који покривају демографију, економију, образовање и друштвене услове, пренијела је агенција ДПА.

Катерина Хинц, директор Берлинског института, изјавила је да кључно питање није да ли становништво Њемачке расте или се смањује, већ гдје се то дешава.

Мануел Слупина из Фондације Вистенрот описао је укупни пад као умјерен, али је указао на значајне регионалне разлике. Док ће велики градови вјероватно наставити да расту у будућности, очекује се да ће се одређене руралне регије значајно смањити.

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Студија је показала да се 12 од 20 регија са најнижим укупним оцјенама налази у источној Њемачкој, у поређењу са само пет у истраживању из 2019. године.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

становништво

Берлин

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