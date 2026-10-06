Logo

Преврнуо се шлепер, више од 500 гајби пива затрпало пут!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 14:45

Коментари:

0
Преврнуо се шлепер, гајбе на путу
Фото: Instagram/rina.rs/printscreen

У мјесту Брђани код Горњег Милановца дошло је до саобраћајне незгоде када се, под још неутврђеним околностима, шлепер преврнуо, а роба коју је превозио расула се по путу.

Више од 500 гајби испало је из приколице и завршило на коловозу, а призор расутог терета привукао је пажњу бројних мјештана и возача.

„Чуо се снажан ударац, а када смо изашли напоље, видјели смо преврнути шлепер и гајбе расуте свуда по путу. Најважније је да, колико знамо, нико није повријеђен“, казао је један од очевидаца за агенцију РИНА.

Према првим информацијама, у незгоди нема повријеђених.

На лицу мјеста налазе се припадници саобраћајне полиције који регулишу саобраћај, док ће узрок превртања шлепера бити познат након увиђаја, преноси Телеграф

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Шлепер

Камион

гајбе пива

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Ријека Сава

Србија

Сава на изузетно ниском водостају, и даље отежан ријечни саобраћај

4 ч

0
Опијело некадашњој предсједници Републике Српске Биљани Плавшић служи се у Београду, а сахрана је сутра, 7. октобра, у Бањалуци.

Србија

У Београду опијело Биљани Плавшић

6 ч

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Србија

Ускоро стиже снијег у комшилук

7 ч

0
Биљана Плавшић

Србија

У Београду опијело Биљани Плавшић, познати детаљи сахране

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Једна особа завршила у болници због таблета за мршављење

17

19

АфД добио предсједника: Политички преседан у Њемачкој

17

10

Центар дана, 06.10.2026.

17

02

Ове бањалучке улице сутра остају без струје

17

01

Огласила се полиција: Убијен мушкарац чије је тијело пронађено поред пута, ухапшена једна особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима