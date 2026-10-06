Преврнуо се шлепер, више од 500 гајби пива затрпало пут!

Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Брђани код Горњег Милановца дошло је до саобраћајне незгоде када се, под још неутврђеним околностима, шлепер преврнуо, а роба коју је превозио расула се по путу.
Више од 500 гајби испало је из приколице и завршило на коловозу, а призор расутог терета привукао је пажњу бројних мјештана и возача.
„Чуо се снажан ударац, а када смо изашли напоље, видјели смо преврнути шлепер и гајбе расуте свуда по путу. Најважније је да, колико знамо, нико није повријеђен“, казао је један од очевидаца за агенцију РИНА.
Према првим информацијама, у незгоди нема повријеђених.
На лицу мјеста налазе се припадници саобраћајне полиције који регулишу саобраћај, док ће узрок превртања шлепера бити познат након увиђаја, преноси Телеграф
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