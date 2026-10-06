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Непозната особа дојавила бомбу у Центру средњих школа, огласила се требињска полиција

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06.10.2026 15:28

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У Центру средњих школа Требиње данас је стигла дојава о бомби.
Фото: RTRS

Полиција је завршила контрадиверзиони преглед објекта Центра средњих школа у Требињу након дојаве о постављеној бомби те утврдила да се ради о лажној дојави, саопштено је из ПУ Требиње.

Полицијска станица Требиње запримила је данас у 13:36 часова телефонску пријаву непознате особе, да се у школској торби једног ученика у Центру средњих школа у Требињу налази бомба и килограм експлозива.

Извршеним против-диверзионим прегледом и увиђајем утврђено је да се ради о лажној пријави, а полицијски службеници предузимају мјере и радње са циљем утврђивања свих околности пријаве.

Полицијска управа Требиње подсјећа да свако лажно пријављивање дјела представља кривично дјело "Лажно пријављивање кривичног дјела" и у сладу са тим постоји и кривична одговорност појединца или више њих који на овај начин злоупотребљавају ситуацију.

Школа у Требињу

Хроника

Дојава о бомби у Центру средњих школа Требиње

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Тагови :

дојава о бомби

Школа

Требиње

ПУ Требиње

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