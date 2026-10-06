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Пожар на подручју Ластве, ватрогасци на терену

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06.10.2026 15:59

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Ватрогасци гасе пожар на подручју Ластве.
Фото: АТВ

На подручју Ластве код Требиња данас је избио пожар, а ватра се кроз ниско растиње и поједина стабла бора шири према Горњем Гранчареву.

Пожарна линија протеже се у дужини од километар до километар и по, али је ситуација тренутно под контролом и нема угрожених стамбених објеката ни људских живота.

"Пожар је захватио линију од око километар, километар и по. То је испрекидан терен, гори ниско растиње и пође који бор, али тренутно ништа није угрожено, осим можда неколико кошница са пчелама код једног домаћина. Ситуација је под контролом, али ватра још није потпуно угашена. На терену смо и настављамо борбу", изјавио је за АТВ Милош Вучуревић, командир Добровољног ватрогасног друштва Ластва.

На терену је ангажовано укупно 26 спасилаца

12 припадника ДВД Ластва, пет до шест ватрогасаца Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, као и осам припадника ЈУ "Екологија и безбједност".

Све екипе остају на терену како би локализовале пожар и спречиле његово даље ширење.

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Тагови :

Милош Вучуревић

ВД Ластва

Требиње

пожар

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