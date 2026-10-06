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У Француској више од 5.000 ухапшених током протеста, настава обустављена у 891 школи

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06.10.2026 13:14

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Ученици и чланови француских синдиката марширају током протеста против недовољно опремљених школа у Бордоу, у Француској, у уторак, 6. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Caroline Blumberg

Више од 5.000 особа ухапшено је током протеста широм Француске, међу којима је преко 4.400 малољетника, док је настава данас дјелимично или потпуно обустављена у 891 школи, саопштиле су француске власти.

Француски министар правде Жералд Дарманен рекао је након састанка са јавним тужиоцима да је примењен "одлучан, али одмјерен кривичноправни одговор", пренио је Фигаро.

Након подизања оптужби, само 14 особа задржано је у притвору.

Француски синдикат средњошколаца саопштио је да је рад око 1.800 средњих школа обустављен, односно да су школе блокиране, њихов рад ометен или су затворене.

Према подацима телевизије БФМ, данас се очекује између 150.000 и 200.000 демонстраната широм земље.

Протести и поједини сукоби већ су забиљежени у Паризу, Стразбуру, Лиону и Лилу, уз очекивано велико учешће средњошколаца и студената и подршку синдиката.

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Национална консултативна комисија за људска права (ЦНЦДХ) изразила је "дубоку забринутост" због, како је навела, "несразмјерне употребе силе" против средњошколских протеста и позвала владу да ојача дијалог са младима, а након што је неколико ученика повријеђено.

Комисија је оцијенила да одговор на протесте мора да буде заснован на уздржаности, слушању и строгом поштовању основних слобода, уз упозорење да цио студентски покрет не смије да се изједначава са насиљем које може да се појави на маргинама демонстрација.

Према подацима француског Министарства националног образовања, настава је данас дјелимично или потпуно обустављена у 891 школи.

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Тагови :

Француска

Протести

средњошколци

ухапшени

Обустава наставе

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